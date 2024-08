Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Lkw ausgewichen++Von Fahrbahn abgekommen++Zusammenstoß mit Fußgänger+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Lkw ausgewichen+ Oyten. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug und zwei Pkw. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ersten Informationen zufolge wechselte ein 45 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den von hinten kommenden BMW eines 37-Jährigen. Der 37-Jährige konnte auf den linken Fahrstreifen ausweichen, geriet jedoch ins Schleudern und stieß mit dem Mercedes eines 78-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 37-Jährige leicht verletzt.

Die beiden Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen+ Lilienthal. Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Lilienthaler Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-Jähriger leicht verletzt wurde. In einer Rechtskurve kam der 33-Jährige mit seinem Ford aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, zog sich bei dem Unfall jedoch leichte Verletzungen zu und kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Ford musste durch einen Abschlepper aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 10.100 Euro geschätzt.

+Zusammenstoß mit Fußgänger+ Ritterhude. Am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, stießen ein 41-jähriger Fußgänger und eine 49-jährige Fahrradfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Neue Landstraße zusammen. Die 49-Jährige war mit ihrem Pedelec in Richtung Stader Landstraße unterwegs, als der 41-Jährige aus einem Verbindungsweg zur Ahornstraße kam und mit ihr Zusammenstoß. Er verletzte sich dabei leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell