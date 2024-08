Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Betrüger erbeuten Schmuck+ Kirchlinteln. Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, gelang es zwei Betrügern, eine 76-Jährige zu täuschen und diversen Schmuck zu stehlen. Die beiden Männer gaben vor, die Rauchmelder in der Wohnung in der Weitzmühlener Straße überprüfen zu wollen. Während einer der Täter die Frau ablenkte, durchsuchte der andere Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Mit dem Diebesgut gut flüchteten die beiden Männer anschließend aus der Wohnung und stiegen in einen Pkw.

Die beiden bislang unbekannten Männer waren ca. 25 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Sie hatten beide kurze, schwarze Haare. Die Männer trugen beide jeweils dunkle Kleidung und hatten dunkle Taschen dabei. Einer der Täter hatte am Ärmel der Jacke abgesetzte rote Streifen.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu den Männern oder verdächtigte Beobachtungen in dem Bereich der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Einbruch auf Firmengelände+ Ottersberg. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Straße Am Forth ein. In dem umzäunten Bereich öffneten sie mit Gewalt zwei Transporter und stahlen diverses Werkzeug. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen zu Fahrzeugen können der Polizei Ottersberg unter 04205-318510 gemeldet werden.

+Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt+ Ottersberg. Auf der Landstraße im Ortsteil Fischerhude stießen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein 61 Jahre alter Fahrer eines Toyota und ein 88 Jahre alter Fahrradfahrer zusammen. Der 61-Jährige bog von der Molkereistraße nach rechts auf die Landstraße ab, übersah dabei jedoch den von rechts kommenden 88-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle untersucht.

+Radfahrerin übersehen+ Achim. Ein 74-jähriger Fahrer eines VW wollte am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr von der Uesener Weserstraße auf die Brückenstraße abbiegen. Er übersah eine von links kommende Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 46-Jährige stürzte und kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 750 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Dämmplatten geraten in Brand+ Osterholz-Scharmbeck. Bei Schweißarbeiten auf dem Dach eines Rohbaus in der Straße am Hohenberg gerieten am Mittwoch gegen 12.40 Uhr über hundert Dämmplatten in Brand. Die Arbeiter konnten das Feuer bereit vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig ablöschen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Dämmplatten durch Funkenflug bei den Schweißarbeiten in Brand geraten. Diese wurden durch das Feuer zerstört. Ein Schaden an dem Gebäude entstand jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro beziffert.

+Jugendlicher flüchtet mit Roller vor Polizei+ Schwanewede. Am Mittwochnachmittag lieferte sich ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Straße An der Kaserne eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Kurz darauf konnte er schließlich gestoppt werden.

Gegen 15.50 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung den Rollerfahrer, da er ohne Helm und mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die folgenden Anhaltesignale der Polizei beachtete er nicht und touchierte bei der Flucht den stehenden Streifenwagen. Der Jugendliche blieb dabei unverletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

+Schwerverletzte Radfahrerin+ Lilienthal. Eine 34-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Dr.-Sasse-Straße schwer. Nach ersten Informationen fuhr die Frau von dem Jan-Reiners-Weg auf die Dr.-Sasse-Straße und missachtete dabei das Rotlicht der Fußgängerampel. Eine 23-jährige Fahrerin eines Opel erfasste die Frau und verletzte sie schwer. Ein Rettungswagen brachte die 34-Jährige in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Opel entstand ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro.

+Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer+ Ritterhude. Auf der Stader Landstraße übersah am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 27 Jahre alter Fahrer eines Motorrads, dass ein vorausfahrender 27-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann abbiegen wollte und verlangsamte. Er fuhr mit dem Motorrad gegen den Anhänger und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell