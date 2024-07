Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brennende Hundehütte++Fahrzeug übersehen++Mehrere Unfälle verursacht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brennende Hundehütte+ Oyten. Am frühen Mittwochmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Wächterstraße ein als Hundehütte genutzter Unterstand in Brand. Ein Anwohner bemerkte gegen 00.30 Uhr das Feuer und wählte den Notruf. Zwei Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus evakuiert, sie blieben bei dem Feuer unverletzt. Die Feuerwehr Oyten löschte den brennenden Unterstand.

Der Unterstand war direkt am Wohnhaus angebaut und wurde durch das Feuer zerstört. An dem Gebäude entstand nur ein geringer Schaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 5.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrzeug übersehen+ Oyten. Am Dienstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, kam es in der Straße An der Autobahn in Höhe der Einmündung Industriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 43-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Smart nach links in die Industriestraße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne den entgegenkommenden Audi eines 65-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Die 43-Jährige und der 65-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß beide leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Unfälle verursacht+ Vollersode/Worpswede. Ein 77-jähriger Fahrer eines VW verursachte am Dienstagmorgen mehrere Unfälle auf der Fahrt von Vollersode nach Worpswede. Gegen 08.25 Uhr geriet er in der Bergstraße zunächst auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Lkw. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Worpswede fort. Auf der Ostersoder Straße fuhr er mehrfach gegen einen Teil einer Leitplanke. Zeugen griffen daraufhin ein und verhinderten die Weiterfahrt. Sie informierten die Polizei und den Rettungsdienst, da bei dem 77-Jährigen ein medizinischer Notfall vermutet wurde. Er kam umgehend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

