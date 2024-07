POL-VER: Nachtragsmeldung vom 28.07.2024

PI Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden Verden, Lüneburger Weg - Sachbeschädigung an einem Laternenpfosten: Unbekannte Täter beschädigen in der Nacht vom 26. auf den 27.07. vermutlich unter Nutzung eines Winkelschleifers einen Laternenpfosten. An einem Verbindungsweg zwischen einem am Berliner Ring gelegenen Parkplatz und dem Lüneburger Weg durchtrennen die Täter den massiven Mast und legten diesen auf die Seite. ...

