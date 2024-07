Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 28.07.2024

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Lagerhalle+

Kirchlinteln. In der Zeit von Freitag 17:30 Uhr bis Samstag 13:30 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster einer Lagerhalle. Aus der Halle wurden Arbeitsmaschinen und Kupferrohre entwendet. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss+

Achim. Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes einen 40-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter den Radweg neben der Obernstraße befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt.

+Verkehrsunfall auf der A1 mit erheblichem Rückstau+

BAB 1. Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw mit Anhänger. Der 55-jährige Fahrer eines VW Passat war mit seinem Fahrzeuggespann in Richtung Hamburg unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet ein Sattelzug zwischen der Anschlussstelle Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz auf den Fahrstreifen des VW Passat mit seinem Anhänger. Als der 55-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann infolgedessen auswich, schaukelte sich der Anhänger auf, löste sich vom Pkw und kippte schließlich auf die Seite. Der bisher unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Für die Dauer der Bergung mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau im Ferienreiseverkehr von über 10 km Länge. Verletzt wurde durch den Unfall nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, Hinweise zum Unfallhergang oder zum Sattelzug bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/94590 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall mit drei Pkw, zwei leichtverletzte Personen+

BAB 27. Am Samstagnachmittag gegen 14:10 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen. Der 48-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge staubedingt abbremsen mussten und fuhr auf den VW Golf einer 27-Jährigen auf. Der VW Golf wurde durch den Aufprall wiederum auf den Audi A5 eines 66-Jährigen geschoben. Die 27-Jährige Golf-Fahrerin und die 34 Jahre alte Beifahrerin des 48-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden vor Ort. Der Sachschaden lässt sich auf 15.000 Euro schätzen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht+

Schwanewede. Am Samstagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr in Schwanewede im Einmündungsbereich der Landstraße und Marienburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem Opel Meriva von der Marienburger Straße in die Landstraße einzubiegen. Dabei bemerkte er den von rechts auf der Landstraße kommenden 32-jährigen Pedelec-Fahrer zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der 32-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden entfernte sich der Fahrer des Opels in die Straße Am Paschberg. Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach dem bisher unbekannten Opel-Fahrer und weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 0479/3070 zu melden.

