Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 27.07.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden, Lüneburger Weg - Sachbeschädigung an einem Laternenpfosten: Unbekannte Täter beschädigen in der Nacht vom 26. auf den 27.07. vermutlich unter Nutzung eines Winkelschleifers einen Laternenpfosten. An einem Verbindungsweg zwischen einem am Berliner Ring gelegenen Parkplatz und dem Lüneburger Weg durchtrennen die Täter den massiven Mast und legten diesen auf die Seite. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04231/806-215 an der Wache der Polizei Verden zu melden.

Bereich Achim

Fahren unter Alkoholeinfluss: Thedinghausen - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss: Am Freitagabend werden Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Achim nach Thedinghausen in die Lehmstraße gerufen, da ein dort anwesender Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von berauschenden Mitteln einen Pkw führen würde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wird bei dem späteren Beschuldigten, einem 50-Jährigen, ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet. Dem Verkehrsteilnehmer wird die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Pedelecfahrer zu spät bemerkt: Am Freitagmittag kommt es gegen 12:50 Uhr in Osterholz-Scharmbeck im Kreuzungsbereich der Straßen Am Barkhof und An der Hören zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin will mit ihrem PKW Renault aus der Straße Am Barkhof kommend in die Gartenstraße einbiegen. Dabei bemerkt sie den aus der Straße An der Hören kommenden 65-jährigen mit seinem Pedelec zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Der 65-Jährige wird dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell