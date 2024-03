Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt

Mannheim (ots)

Eine 49-Jährige fuhr am Donnerstag mit einem Audi auf der Bürstadter Straße und wollte um kurz nach 08:30 Uhr nach links in die Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg abbiegen. Dabei missachtete sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines 60-Jährigen, welcher mit einem Piaggio-Roller auf der Sandhofer Straße unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 60-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei derart, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 10.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

