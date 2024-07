POL-VER: +Vollbrand eines Holzschuppen++Fahrradfahrer kollidieren++Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht++Polizei sucht Zeugen zu sexueller Belästigung+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Vollbrand eines Holzschuppen+ Ottersberg. Am Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, geriet in der Molkereistraße im Ortsteil Fischerhude aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen in Brand. Die Bewohner bemerkten am Morgen Rauch auf dem Grundstück und informierten die Feuerwehr. Diese konnten ein Abbrennen des Schuppens verhindern. Durch die Hitzeentwicklung platzte ein nahestehender Pool und eine Tür des Wohnhauses wurde beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrradfahrer kollidieren+ Ritterhude. Auf der Stendorfer Straße stießen am Donnerstagabend, gegen 17.40 Uhr, zwei Radfahrer zusammen. Eine 72-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer wollte die 72-Jährige auf dem Radweg überholen. Aus ungeklärter Ursache berührten sich die beiden Fahrradfahrer und die 72-Jährige stürzte. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

+Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht+ Lilienthal. Ein Lkw-Fahrer gefährdete am Donnerstag gegen 12 Uhr einen bislang unbekannten Fahrer eines Pkw auf der Seeberger Landstraße. Einem Zeugen war der Lkw aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen und er informierte die Polizei. Ersten Informationen zufolge kam der 60 Jahre alte Fahrer des Lkw aus Richtung Quelkhorn und geriet in einer Linkskurve in den Gegenverkehr, sodass der unbekannte Fahrer des Pkw auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Im Verlauf musste ein Rollerfahrer mit einem Anhänger ebenfalls auf den Grünstreifen ausweichen. Bei dem Lkw handelte es sich um einen Mercedes mit blauer Plane und weißer Aufschrift.

Die Polizei Lilienthal bittet den Fahrer des Pkw, den Rollerfahrer und weitere mögliche Zeugen, sich unter 04298-465660 zu melden.

+Polizei sucht Zeugen zu sexueller Belästigung+ Die Polizei Osterholz ermittelt aktuell wegen einer angezeigten sexuellen Belästigung. Nach Angaben des weiblichen Opfers wurde dieses in den frühen Morgenstunden des 30.06.2024, gegen 01:50 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann bedrängt. Der Mann sprach das Opfer im Bereich der Osterholzer Straße, Höhe Klosterholz, in Osterholz-Scharmbeck auf dem Gehweg an. Ein zufällig am Ereignisort vorbeifahrender Rettungswagen sorgte vermutlich dafür, dass der Mann sich in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann kann lediglich als dunkel gekleidet und Bartträger beschrieben werden. Er hatte die Kapuze ins Gesicht gezogen. Die junge Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Unmittelbar vor Eintreffen des Rettungswagens überquerte eine weitere bislang unbekannte männliche Person am Tatort die Osterholzer Straße und ging weiter in die Zuwegung zum Landkreisgebäude. Diese Person hat den Vorfall möglicherweise beobachtet und kommt daher als wichtiger Zeuge in Betracht. Der Zeuge war komplett hell gekleidet und seine Oberbekleidung war im Brustbereich quergestreift, farblich rot oder braun abgesetzt.

Die Polizei bittet darum, dass sich der hell gekleidete Zeuge sowie weitere Zeugen melden, die Angaben zu dem Vorfall selbst oder auch zu dem unbekannten Täter machen können. Zur zeitlichen Einordnung wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorfall nach dem Fußball-Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen Dänemark ereignet hat. Zeugenhinweise werden unter 04791 3070 entgegengenommen.

