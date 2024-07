Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unbemerkt ins Haus geschlichen++Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten++Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unbemerkt ins Haus geschlichen+ Dörverden. Bereits am Sonntag gelangten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Weserstraße und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zwischen 15 und 17 Uhr schlichen sie sich über eine Tür in das Haus, während die Bewohner sich im Garten aufhielten. Sie durchsuchten mehrere Schränke und verließen mit dem Diebesgut unbemerkt das Haus. Zeugen, die etwas Verdächtigtes Beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dörverden unter 04234-943960 zu melden.

+Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten+ Ottersberg. Auf der Verdener Straße in Richtung Ottersberg kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Pkw. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW und eine 52-jährige Fahrerin eines Hyundai hielten verkehrsbedingt hintereinander an. Hinter ihnen fuhr ein 68-Jähriger mit seinem VW. Er bemerkte die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr zunächst auf den Hyundai auf. In der Folge schob er den Hyundai noch auf den VW des 55-Jährigen. Bei dem Unfall wurden der 55-Jährige und sein 59-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 56.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen+ Axstedt. Dienstagnacht, gegen 22.15 Uhr, geriet ein 29 Jahre alter Fahrer auf der Oldendorferstraße in einer Kurve in den Seitenraum und überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Osterholz eine Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

