POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Von Fahrbahn abgekommen++Gartenhaus hält Einbruchsversuch stand++Betrug durch Mitarbeiterin verhindert++Carport gerät in Brand++Auffahrunfall mit verletzter Person+

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Oyten. In der Straße Am Sietmoor brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Bargeld. In der Zeit von Montagmittag bis Mittwochnachmittag gingen die Täter zunächst eine Außenjalousie an und beschädigten anschließend eine Scheibe. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Räume. Mit dem Diebesgut flüchteten sie unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Ottersberg. Auf der Alt-Schanzendorfer Straße, zwischen Bassen und Ottersberg, kam am Mittwochabend ein 95-jähriger Fahrer eines Skoda aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum fuhr er über eine Schutzplanke und blieb anschließend im Seitenraum stehen. Der 95-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf ca. 10.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Gartenhaus hält Einbruchsversuch stand+ Ritterhude. In der Zeit von Montagabend 18 Uhr bis Mittwoch 14 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Straße Alter Postweg zu gelangen. Sie konnten die Tür zwar beschädigen, gelangten jedoch nicht in das Gartenhaus und flüchteten schließlich ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 mitzuteilen.

+Betrug durch Mitarbeiterin verhindert+ Worpswede. Am Mittwoch verhinderte eine Bankmitarbeiterin einen Betrug und informierte die Polizei. Ein unbekannter Täter meldete sich bei einem 87-Jährigen aus Worpswede mit einem sogenannten Schockanruf. Unter dem Vorwand, von der Staatsanwaltschaft zu sein, forderte der Täter den Mann auf, eine Kaution zu übergeben. Ein Sohn sollte einen folgenschweren Unfall verursacht haben. In der Bank konnte eine Mitarbeiterin den Schwindel aufdecken und einen finanziellen Schaden verhindern.

+Carport gerät in Brand+ Lilienthal. Im Eschenweg geriet am Mittwoch gegen 15.10 Uhr bei Gartenarbeiten ein Carport in Brand. Ein 36-Jähriger führte auf einem Nachbargrundstück mit einem Unkrautbrenner Arbeiten durch. Dabei fingen der Carport und ein angrenzender Schuppen an zu brennen.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro.

Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungen aufgrund einer fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

+Auffahrunfall mit verletzter Person+ Schwanewede. Am Mittwochvormittag, gegen 10.40 Uhr, kam es auf der Blumenthaler Straße in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW hielt in Höhe des Sandbergwegs an. Ein 39-jähriger Fahrer eines Ford bemerkte den haltenden Pkw zu spät und fuhr auf den VW auf. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

