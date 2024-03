Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Festnahme

Achern (ots)

Nach einem Raubüberfall am Mittwochmorgen in einem Haus in der Pappelallee haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 8 Uhr durch ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen sein und eine Seniorin gewaltsam überwältigt haben. In der Folge soll er die Bankkarte der Frau entwendet und damit Bargeld an einem nahegelegenen Geldautomaten abgehoben haben. Unmittelbar eingeleitete Ermittlungen im Umfeld der Bank brachten die eingesetzten Polizisten nicht nur auf die Spur des Mittvierzigers, sondern führten im Rahmen der Fahndung in der Folge auch zur vorläufigen Festnahme des polizeibekannten Mannes. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung und Freiheitentziehung eingeleitet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Da gegen den 44-Jährigen zwei offene Haftbefehle vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ya

