Offenburg (ots) - Auf der Kinzigbrücke in Fahrtrichtung stadteinwärts kam es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin fuhr dabei mit ihrem Pkw in etwa auf Höhe der Einmündung zur Freiburger Straße auf einen Range Rover auf, welcher verkehrsbedingt halten musste. Durch die Wucht der Kollision war der BMW nicht mehr ...

mehr