POL-KN: (VS-Schwenningen) Feuerwehreinsatz nach Explosion auf Schulgebäude (14.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch gegen 15 Uhr ist es in der Erzbergerstraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Anwohner bemerkten Flammen auf dem Dach der David-Würth-Schule und nahmen eine Explosion wahr. Sie alarmierten sofort die Rettungsleitstelle. Wie sich herausstellte, waren fünf Arbeiter mit Schweißarbeiten auf dem Flachdach des Gebäudes beschäftigt, in dem heute kein Schulbetrieb stattfand. Dabei gerieten Teerbahnen und Paletten in Brand. Die Hitze ließ eine Gasflasche in einer weit sichtbaren Rauchsäule detonieren, eine zweite Flasche geriet in Brand. Die Arbeiter konnten zuvor das Dach verlassen und blieben unverletzt. Wegen des zunächst unklaren Ausmaßes und der starken Rauchentwicklung warnte die App "Nina" die Anwohner, zunächst Türen und Fenster geschlossen zu halten. Tatsächlich bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung und die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ein Großaufgebot von insgesamt rund 80 Helfern von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war an der Brandstelle. Die Erzbergerstraße war während des Einsatzes für über eine Stunde gesperrt.

