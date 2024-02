Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Schlägerei zwischen mehreren Personen während des Fasnetumzugs (13.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist es am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Straße "Obere Straße". Während eines Fasnetumzugs kam es zwischen mehreren untereinander bekannten griechischen und deutschen Staatsangehörigen zu Ausschreitungen, die in eine Schlägerei ausarteten. Die Polizei musste mit mehreren Beamten eingreifen. Wie es dazu kam, wer beteiligt war und welche Rollen die jeweils einzelnen Beteiligten in der Auseinandersetzung einnahmen, müssen die Beamten nun klären. Die Polizei in Villingen-Schwenningen hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell