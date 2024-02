Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Mehrere Personen bei Verpuffung zum Teil schwer verletzt (13.02.2024)

Hilzingen (ots)

Am Dienstagabend hat es nach einer schweren Verpuffung in einem Wohnhaus in der "Zwischen-Wegen-Straße", mehrere Verletzte gegeben. Gegen 21 Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf ein, dass es in einem von mindestens zehn Personen bewohnten Einfamilienhaus zu einer Verpuffung gekommen sei.

Die Feuerwehren aus Hilzingen und Singen, das DRK und die Polizei rückten mit einem Großaufgebot an den Einsatzort. Dort stellte sich heraus, dass es im Erdgeschoss des Hauses zu einer Explosion kam. Diese war so stark, dass sich sogar der Dachstuhl des Gebäudes anhob.

Zwölf im Haus anwesende zogen sich, teilweise schwere, Verletzungen zu. Fünf Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz und brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken.

Mitarbeiter der Notfallseelsorge und des Katastrophenschutzes waren ebenso am Einsatzort wie der Bürgermeister der Gemeinde. Er kümmerte sich um die Unterbringung der unverletzt gebliebenen Bewohner.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen - derzeit weist alles darauf hin, dass es sich um einen tragischen Unglücksfall beim Hantieren mit entzündlichen Stoffen gehandelt hat.

