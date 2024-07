Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnung++Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall++Werkzeug gestohlen++Grill in Brand geraten++Leichtverletzte bei Unfall+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnung+ Achim. Am Wochenende kam es im Borsteler Weg zu einem Einbruch in ein Zweiparteienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang in das Haus und durchsuchten dieses. Zusammen mit dem Diebesgut verließen sie unbemerkt das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, verdächtigte Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall+ Oyten. Heute Morgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Chevrolet und einem Sattelzug. Die fünf Personen in dem Chevrolet wurden dabei leicht verletzt.

Ersten Informationen zufolge fuhr der 27 Jahre alte Fahrer des Chevrolet gegen 05.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke und beschädigte dabei ein Hinterrad. In der Folge schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und stieß mit der Front des Sattelzuges eines 62 Jahre alten Fahrers zusammen. Anschließend kam der Pkw quer auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Liegen.

In dem Chevrolet befanden sich noch vier weitere Personen zwischen 25 und 46 Jahren. Alle Personen in dem Pkw erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen bis ca. 07.30 Uhr gesperrt. Zeitweise musste eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug gestohlen+ Lilienthal. In der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr bis Sonntag, 11.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt im Dornröschenweg ein. Sie öffneten ein Fenster und entwendeten diverses Werkzeug. Hinweise zu den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Grill in Brand geraten+ Ritterhude. Am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, geriet in der Wiesenstraße ein Gasgrill aufgrund eines Defektes an dem Schlauch der Gasflasche in Brand. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer erloschen und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. An dem Grill entstand ein geringer Sachschaden.

+Leichtverletzte bei Unfall+ Schwanewede. Eine 38-jährige Fahrerin eines Seat verletzte sich am Sonntagvormittag, gegen 11.35 Uhr, bei einem Unfall in der Posener Straße leicht. Sie übersah beim Abbiegen vom Gundlachweg in die Posener Straße aufgrund von geparkten Pkw am Seitenrand den entgegenkommenden Daimler einer 31-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 11.000 Euro.

