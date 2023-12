Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrspur gewechselt, Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin einen Verkehrsunfall auf dem Parkring. Der oder die Unbekannte soll mit einem weißen SUV von Ludwigshafen kommend plötzlich von der rechten auf die mittlere Spur gewechselt sein. Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin musste hierdurch ausweichen, wodurch sie allerdings mit einem links von ihr fahrenden Mercedes kollidierte. Der unfallverursachende SUV flüchtete schließlich von der Unfallstelle. Der Sachschaden an den verunfallten Fahrzeugen liegt bei mindestens 10.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell