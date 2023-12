POL-MA: Heidelberg: Radfahrer beim Wenden verletzt

Mannheim (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Montag, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr, die Fensterscheibe eines am Wasserwerk Rheinau geparkten BMW ein, gelangten so ins Innere und durchwühlten diesen. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

mehr