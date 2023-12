Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11.00 Uhr, fanden Passanten einen 86-Jährigen schwer verletzt im Bereich der Rennbahnstraße auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr er mit seinem Pedelec vom Steubenhof kommend die Rennbahnstraße. Im Bereich der dortigen Unterführung kam der 86-Jährige, der keinen Helm trug, aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Sturz, zog sich u.a. anderem schwere Kopfverletzungen zu und wurde umgehend in eine umliegende Klinik verbracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen hat. Zeugen oder Passanten die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel: 0621/174-4220, in Verbindung zu setzen.

