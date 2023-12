Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit im Straßenverkehr eskaliert

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, um kurz nach 14 Uhr geraten ein 23-Jähriger und ein bislang unbekannter Autofahrer aufgrund dessen Fahrverhalten bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, zunächst in Streit. In dessen Verlauf fallen mehrere Beleidigungen seitens des unbekannten Autofahrers. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Autofahrer dann unvermittelt aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, habe ein Messer gezogen und es dem 23-Jährigen an den Hals gehalten. Dabei habe er Drohungen ausgesprochen. Umstehende Passanten griffen daraufhin in die Situation ein, woraufhin der unbekannte Täter von dem 23-Jährigen abließ und sich entfernte.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal telefonisch unter Tel: 0621/ 718490 zu melden.

