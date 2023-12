Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer fährt über Rot, verursacht einen Unfall und flüchtet anschließend

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag, um 16 Uhr, überquerte ein Fahrradfahrer die Mittermaierstraße in Höhe der Vangerowstraße an der dortigen Ampel bei Rotlicht. Hierbei kollidierte er mit einem Mercedes, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der Mittermaierstraße fuhr und von einem 66-jährigem Mann gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich im Gesicht. Anschließend stieg er zunächst kurz von seinem Fahrrad ab und sprach mit dem Fahrer des Mercedes, flüchtete dann aber unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien ausgehändigt zu haben. An dem Mercedes des 66-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg- Mitte hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

