POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt und flüchtet - Zeugenaufruf!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag zwischen 13 und 24 Uhr brach eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Nördlichen Ringstraße ein. Die Unbekannten gelangten ersten Ermittlungen zufolge über den Keller in das Gebäude ein, durchwühlten mehrere Schränke im Haus und entwendeten schließlich einen Tresor mit diversem Schmuck, Bargeld und ...

