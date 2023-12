Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen, um kurz nach 8 Uhr, kollidierte ein 67-jähriger Mann, der mit seinem Roller auf der Brückenstraße fuhr, mit dem VW eines 72-Jährigen. Dieser war zum Unfallzeitpunkt gerade dabei, sein Fahrzeug in eine vorhandene Parklücke einzuparken. Der Rollerfahrer fuhr aus bislang unbekannten Gründen direkt in die schräg stehende Front des VW, kam dabei zu Fall und blieb anschließend regungslos auf dem Boden liegen. Durch die eingesetzten Polizeistreifen der Polizeireviere Heidelberg-Mitte und Heidelberg-Nord wurden umgehend Erste-Hilfe- Maßnahmen eingeleitet. Im Anschluss wurde der 67-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zu dessen Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Während der Unfallaufnahme musste der Schienenverkehr in Fahrtrichtung Dossenheim zeitweise gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord eingeleitet.

