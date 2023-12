POL-SI: Verkehrsschild umgefahren- Polizei sucht Zeugen-#polsiwi

Erndtebrück (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei Siegen-Wittgenstein hat am Sonntag (03.12.2023) in Erndtebrück eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen 10 und 17 Uhr kontrollierten die Kräfte auf der Hauptstraße insgesamt 1479 Fahrzeuge. Mehr als jedes sechste Fahrzeug war zu schnell. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Der negative ...

