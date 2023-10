Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231023-2: Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (23. Oktober) in Kerpen-Horrem ist eine Fußgängerin (83) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 10.45 Uhr ab.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 83-Jährige gegen 9.45 Uhr die Hauptstraße an der Kreuzung zur Bahnhofstraße überquert haben. Zeitgleich soll der Fahrer (23) einer Sattelzugmaschine ohne Anhänger von der Bahnhofstraße nach rechts in die Hauptstraße eingebogen sein. Auf der Fahrbahn kam es zur Kollision der beiden Unfallbeteiligten, woraufhin die Fußgängerin gestürzt sei und sich die schweren Verletzungen zuzog. Polizisten sicherten Spuren am Unfallort. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (hw)

