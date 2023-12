Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Verkehrskontrolle Alkoholfahrt aufgedeckt und Drogen gefunden

Mannheim (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal kontrollierten am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr einen 20-jährigen Mercedes Fahrer in der Oskar-von-Miller-Straße. Als die Beamten den Mann ansprachen, fiel auf, dass dieser nach Alkohol roch. Der Fahrer erklärte den Polizisten, dass er kurz vor Fahrtantritt ein Glas Sekt getrunken habe. Im Gespräch bemerkten die Beamten außerdem Auffälligkeiten, welche darauf schließen ließen, dass der Mann im Vorfeld zur Autofahrt Drogen konsumiert haben könnte. Ein Alkoholtest ergab schließlich ein Ergebnis von über 0,8 Promille. Der Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv auf Cannabisprodukte. Als die Polizisten den Mann und dessen Mercedes durchsuchten, stellten sie zudem rund 20 Gramm Cannabis sicher. Der 20-Jährige musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Der noch in der Probezeit befindliche Verdächtige muss nun nicht nur fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen wegen des Fahrens unter Alkohol und Drogen befürchten, ihn erwartet nun außerdem eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell