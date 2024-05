Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Identität des Toten geklärt (Rottenburg)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 17.05.2024/15.45 Uhr

Rottenburg (TÜ: Der am 16. Mai 2024 in einem Waldstück südlich des in der Nähe des Schadenweiler Hofs liegenden Campingplatzes aufgefundene, unbekannte Tote konnte zwischenzeitlich als 38-jähriger Mann aus Rottenburg identifiziert werden.

Im Nachgang eines am 17.05.2024 veröffentlichten Zeugenaufrufs war unter anderem ein Hinweis eingegangen, dass der Mann seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden war. Zwischenzeitlich steht zweifelsfrei fest, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um den 38-Jährigen handelt.

Nach den Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen zu den Umständen seines Todes und der zwischenzeitlich durchgeführten Obduktion wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell