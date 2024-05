Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunkene Fahrzeuglenker; Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat gesprengt; Baumaschine gestohlen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Betrunken von Fahrrad gestürzt

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein Mann am Mittwochnachmittag den Sturz von seinem Fahrrad überstanden. Der 71-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg neben der Inselstraße in Zizishausen unterwegs. Als er auf die Fahrbahn wechseln wollte, stürzte der Senior alleinbeteiligt von seinem Rad. Eine sich zufällig in der Nähe befindliche Streife des Polizeireviers Nürtingen eilte sofort zu Hilfe. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der Radler musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und sieht jetzt einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (ms)

Kirchheim (ES): Mit Gabelstapler über Fuß gefahren

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Unfall am Mittwochmittag auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße erlitten. Ein 61-Jähriger entlud kurz nach 13.30 Uhr mit einem Gabelstapler einen Sattelzug an der Warenannahme des Marktes. Während des Entladevorgangs fuhr er mit dem beladenen Stapler vom Heck des Lkw rückwärts um das Fahrzeug herum. Hierbei überrollte er mit dem Gabelstapler den Fuß des 44 Jahre alten Lkw-Lenkers, der neben seinem Sattelzug stand. Der Verletzte musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 61-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Kirchheim (ES): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Max-Eyth-Straße ermittelt das Polizeirevier Kirchheim wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugenangaben zufolge war es kurz vor 20.30 zwischen dem Postplatz und der Alleenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen, die in der Folge teilweise in Richtung Einkaufszentrum flüchteten. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten auf zwei 24 Jahre alte Männer, die offenbar im Zuge der Auseinandersetzung von mehreren Unbekannten mit Flaschen verletzt wurden. Beide Geschädigten wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den dunkel gekleideten Beschuldigten verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rd)

Neuffen (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Einen Zigarettenautomaten in der Erlenstraße haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen gesprengt. Gegen 3.30 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden und sahen noch zwei männliche Personen in Richtung Nürtinger Straße wegrennen. Vor Ort fanden die Beamten den zerstörten und ausgeplünderten Automaten vor. Auch ein in der Nähe geparkter Audi wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Die beiden flüchtigen Täter werden als männliche Jugendliche, etwa 175 bis 180 cm groß und von normaler, sportlicher Figur beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet, wobei einer von ihnen einen Kapuzenpulli getragen haben soll. Zum Schaden und zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise. Diese nimmt auch das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. (cw)

Neuhausen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Esslinger- / Denkendorfer Straße entstanden. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 7.50 Uhr mit einem Ford Transit die Esslinger Straße in Richtung Autobahn. Im Bereich der Einmündung zur Denkendorfer Straße schnitt er ersten Erkenntnissen zufolge die dortige Linkskurve und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 55-Jährigen. Dieser hatte sich seinerseits auf der Linksabbiegespur eingeordnet und noch versucht auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Ford musste abgeschleppt werden. (rd)

Balingen (ZAK): Mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt

Mehrere Personen sind am Mittwoch in der Nähe des Balinger Bahnhofs durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr befand sich ein 30-Jähriger zu Fuß an einer Ampel an der Einmündung Geislinger Straße / Albrechtstraße. Dort soll ihm ein bislang unbekannter Täter unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich behandelt werden. Gegen 20.40 Uhr kam es an einer Haltestelle auf dem Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann mehrere Personen mit Pfefferspray verletzte. Hierbei zogen sich vier junge Männer im Alter von 16 bis 22 Jahren Augenreizungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der Tatverdächtige war im Anschluss in einen Bus in Richtung Owingen davongefahren. Der 39 Jahre alte Mann konnte kurz darauf von einer Polizeistreife noch im Bus angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ob ein Tatzusammenhang besteht, kann noch nicht gesagt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Hochwertige Baumaschine entwendet (Zeugenaufruf)

Eine hochwertige Baumaschine ist in der Nacht zum Donnerstag von der Baustelle eines Fitnessstudios in der Rosenfelder Straße in Balingen gestohlen worden. In der Zeit von 16.15 Uhr bis 6.45 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände und nahmen die etwa 400 kg schwere Rüttelplatte der Marke Bomag im Wert von über 7.000 Euro mit. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Geislingen (ZAK): In Bauwagen eingebrochen

In den Bauwagen in der Verlängerung der Isinger Straße, im Gewann Deutental, ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, auf Mittwoch, 15.30 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle mit brachialer Gewalt Zutritt zu dem Jugendtreff. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich nach derzeitigem Stand ohne Beute unerkannt aus dem Staub gemacht haben. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Betrunkener Lkw-Lenker verursacht Unfall

Einen Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein unter alkoholischer Beeinflussung stehender Lkw-Lenker am Mittwochnachmittag auf der B 463 angerichtet. Der 53-Jährige befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Sattelzug die Bundesstraße von Albstadt herkommend in Richtung Balingen. Etwa einen Kilometer nach Lautlingen kam er mit seinem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst im unbefestigten Seitenstreifen weiter. Anschließend fuhr er die Leitplanke nieder und schlitzte sich hierbei drei Reifen seines Aufliegers auf. Nachdem er sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn gelenkt hatte, fuhr der Mann noch mehr als 200 Meter weiter. Erst als sich die Reifen von der Felge gelöst hatten, hielt der Fahrer am Fahrbahnrand an. Durch umherfliegende Teile wurde zuvor noch der BMW Mini einer nachfolgenden, 25 Jahre alten Frau beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 53-Jährige zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Unfallverursacher seinen Führerschein aushändigen. An dem Lkw wurden im Anschluss die Reifen gewechselt. Dann war er wieder fahrbereit. Zudem musste die Fahrbahn durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Während der Reparaturarbeiten und der Straßenreinigung wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt. Gegen 18.10 Uhr war die B 463 wieder frei befahrbar. (ms)

