POL-RT: Verkehrsunfälle; Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs; Brand; Transporter aufgebrochen; Vor Kontrolle geflüchtet

Münsingen (RT): Unfall auf der B 465

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 465 ereignet. Eine 34-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem Ford Tourneo auf der L 230 von Gomadingen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die B 465 in Richtung Münsingen kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Hyundai einer 20 Jahre alten Frau, die auf der Bundesstraße von Seeburg kommend in Richtung Münsingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen sowie eine elf Jahre alte Mitfahrerin in dem Hyundai leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt sowie der Besatzung eines Rettungswagen versorgt. Sie wollten sich im Anschluss selbstständig in weitere ärztliche Behandlung begeben. Ersten Erkenntnissen nach waren zwei kleine Kinder im Alter von knapp zwei und vier Jahren in dem Wagen der Unfallverursacherin glücklicherweise, und da sie ordnungsgemäß gesichert waren, unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und zur Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 465 bis 18.30 Uhr gessperrt werden. (ms)

St. Johann (RT): Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss stehend Auto gefahren

Eine mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Frau, die keine Fahrerlaubnis besitzt, ist am Dienstagnachmittag in Würtingen aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Streife des Polizeireviers Münsingen hielt gegen 17.15 Uhr den Audi der 31 Jahre alten Frau in der Straße Am Saraisenbrunnen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass sie unter dem Einfluss verbotener Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht und fiel positiv auf Kokain aus. Die Fahrerin musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Sie sieht nun einer Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. (ms)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Otto-/Ludwigstraße entstanden. Eine 18-Jährige befuhr gegen 12.20 Uhr mit einem Opel Corsa die Ottostraße in Richtung Sandstraße. An der Kreuzung mit der Ludwigstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Lkw der Marke Iveco eines 67-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Jedoch waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): An Unfallfolgen verstorben (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.04.2024 / 16.19 Uhr:

Der in einem anfahrenden Linienbus am 11.04.2024 gestürzte Senior ist mittlerweile an den Folgen der hierbei erlittenen Verletzungen verstorben. Wie bereits berichtet, war der 84 Jahre alte Mann an dem Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, an der Haltestelle Hirschstraße in der Echterdinger Hauptstraße in einen Bus der Linie 76 in Richtung Degerloch eingestiegen. Vermutlich stürzte der noch nicht auf einem Platz sitzende Senior als der 54-jährige Busfahrer losfuhr. Hierbei zog sich der ältere Mann schwere Verletzungen zu, denen er erlag. Die Ermittlungen hat mittlerweile die Verkehrspolizei Esslingen übernommen. Unter Telefon 0711/3990-420 werden mögliche Businsassen oder weitere Zeugen des Unfalls gebeten, sich zu melden. (ms)

Wendlingen (ES): Brand in leerstehendem Firmenkomplex

Zu einem Brand in einem leerstehenden Firmenkomplex in der Wendlinger Heinrich-Otto-Straße sind am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Kurz nach 16 Uhr bemerkten Zeugen Rauch aus dem Abrissobjekt aufsteigen und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Ersten Ermittlungen nach dürfte das Feuer im Bereich der Herrentoilette ausgebrochen und sich auf die Damentoilette ausgedehnt haben. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst ebenfalls vorsorglich an den Brandort ausgerückt. (ms)

Esslingen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der K 1215 ereignet. Ein 65-jähriger Renault-Lenker war kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Kangoo auf der Kreisstraße von Sirnau herkomend in Richtung Deizisau unterwegs. Auf Höhe des Hofwegs musste ein vorausfahrender, 29 Jahre alter Opelfahrer mit seinem Corsa abbremsen. Der Renault-Lenker bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Kollision zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung vor Ort. (ms)

Bempflingen (ES): Transporter aufgebrochen

Einen in der Bachstraße geparkten Transporter haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen. Zwischen etwa 17 Uhr und 6.15 Uhr schlugen sie eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und verschafften sich so Zugriff. Aus dem Wagen entwendeten sie diverse Elektro-Handwerkzeuge und Messgeräte. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Deizisau (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Vor einer Verkehrskontrolle hat am Dienstagabend ein 24-Jähriger versucht zu flüchten. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit einem 2er BMW auf der B10 in Richtung Göppingen unterwegs. Noch vor der Anschlussstelle Sirnau sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zunächst befolgte der Fahrer auch die Anhaltesignale und fuhr hinter dem Streifenwagen auf dem Verzögerungsstreifen in Richtung Sirnau, bis er plötzlich wieder auf die Bundesstraße wechselte, stark beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Göppingen weiterfuhr. Als der Mann an der Ausfahrt Deizisau von der Bundesstraße abfahren wollte, verlor er die Kontrolle über seinen BMW und krachte in die dortigen Leitplanken. Nachdem er seinen BMW zum Stehen brachte, versuchte er zunächst zu Fuß zu flüchten. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen, zu der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der Mann unweit der Unfallstelle in einem Gebüsch lokalisiert und in der Folge widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Wie sich herausstelle, war der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Wagen hatte er ohne Befugnis des Fahrzeughalters in Gebrauch. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Nachdem sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, dass er in anderer Sache auch per Haftbefehl gesucht wurde, wurde er nach einer ambulanten Behandlung seiner bei dem Unfall erlittenen, leichten Verletzung vorläufig festgenommen. Der bei der Kollision mit den Leitplanken entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Gegen Lkw geprallt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Tanklaster mussten am Dienstagmittag die Rettungskräfte nach Bühl ausrücken. Ein 61-Jähriger befuhr gegen 12.30 Uhr mit einem Lkw die Aufschleifung in Richtung B 28 und wollte auf die Bundesstraße auffahren. An der Einmündung musste er zunächst vor der roten Ampel anhalten. Als diese auf Grün umschaltete und der 61-Jährige losfahren wollte, fuhr eine ihm nachfolgende, 49 Jahre alte Frau ins Heck des Lasters. Durch den erheblichen Aufprall lösten die Airbags in dem Pkw aus und die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Fahrbahnreinigung rückte die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. An dem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein. An dem Lkw beläuft sich der Schaden einer ersten Schätzung nach auf zirka 500 Euro. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben die Insassen eines BMW bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 erlitten. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit einem BMW 428 die Bundesstraße in Richtung Reutlingen. Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er dabei in einer Linkskurve ins Schleudern und wurde mit dem Pkw nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Sowohl der Fahrer als auch sein 27 Jahre alter Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Naben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt, die kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. (rd)

Albstadt (ZAK): Unachtsam über die Straße gelaufen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Onstmettingen erlitten. Die 17-Jährige überquerte gegen 14.30 Uhr zu Fuß die Hauptstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 33-jährige Lenker eines Ford Fiesta stieß mit der vorderen, rechten Seite seines Wagens mit der Fußgängerin zusammen. Die 17-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. An dem Fahrzeug war kein Schaden entstanden. (ms)

