POL-RT: Einbrüche in Reisebüro und Einkaufszentrum; Verkehrsunfälle; Tote Frau im Neckar identifiziert

In Reisebüro eingebrochen

An Pfingsten ist in ein Reisebüro in der Reutlinger Lindenstraße eingebrochen worden. In der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 9.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Geschäfts ein. Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen nach musste er ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Pfullingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einkaufszentrum in der Pfullinger Max-Eyth-Straße ist über Pfingsten eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter bemerkte am Dienstagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, die Tat und verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Im Gebäude brachen die Täter mit brachialer Gewalt in einen Tabakladen ein. In dem Geschäft öffneten sie im Anschluss gewaltsam den sich dort befindlichen Tresor und räumten ihn leer. Anschließend verließen sie über das aufgebrochene Fenster die Örtlichkeit. Über das entwendete Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Durch die brachiale Vorgehensweise hinterließen die Einbrecher einen Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen-Gönningen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu schnell unterwegs war den polizeilichen Ermittlungen zufolge eine 47-Jährige, die am Dienstagvormittag mit ihrem Wagen auf der L 383 von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Frau war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße von Öschingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Weil sie ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, kam sie in einer langgezogenen Linkskurve zunächst auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte der Ford seitlich gegen einen Baum, wo er auf der abschüssigen Böschung zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde dabei nach derzeitigem Stand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Senior gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schulstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Flughafen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 80-Jähriger gegen 10.25 Uhr mit seiner Einkaufstasche zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Wegen einparkender Fahrzeuge soll er sich erschrocken und an einem wartenden Auto abgestürzt haben. In der Folge stürzte er aus noch ungeklärter Ursache so unglücklich, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Geschehen von zwei Zeugen beobachtet worden sein, die beim Eintreffen der Polizei allerdings nicht mehr vor Ort waren. Hinweise bitte an das Polizeirevier Flughafen, Telefon 0711/78780-0. (cw)

Esslingen (ES): Nach Leichenfund in Neckar - tote Frau identifiziert

Die am 06.05.2024 tot aus dem Neckar in Esslingen geborgene Frau konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 46-Jährige, die zwei Tage später (08.05.2024) bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung liegen weiterhin nicht vor. Wie bereits berichtet, hatte eine Zeugin den Leichnam im Bereich des Landratsamtes in der Straße Pulverwiesen im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt. Die Identität der Frau war zunächst unbekannt gewesen. (mr)

Haigerloch (ZAK): Gegen Linienbus geprallt

Schwer verletzt wurde ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der Abfahrt B463 und Gruol ereignet hat. Der Heranwachsende war gegen 14.15 Uhr mit seiner 125er auf dem Gemeindeverbindungsweg von der Bundesstraße herkommend unterwegs, als es in der Kurve, im Bereich der Zufahrt nach Hospach, zur Kollision mit einem entgegenkommenden Linienbus kam. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 59-jährige Fahrer des Linienbusses wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine Mitfahrerin im Bus blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste der Gemeindeverbindungsweg für den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (cw)

