Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brand, Einbruch, Kind von Radler angefahren

Reutlingen (ots)

Betrunken Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 24-Jähriger, der am Montagnachmittag auf der Rommelsbacher Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wollte kurz nach 15 Uhr mit seinem Peugeot vom Gelände einer Tankstelle kommend auf die Rommelsbacher Straße in Richtung Orschel-Hagen einbiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Stadtmitte herkommendes Triumph Kleinkraftrad. Dessen 59 Jahre alter Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge bei der der Motorradfahrer stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Peugeot wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beteiligten Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 24-Jährigen noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. (cw)

Metzingen (RT): Radfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 58 Jahre alter Radler bei einem Sturz am Montagvormittag auf einem Waldweg zwischen Glems und dem Fluggelände erlitten. Der 58-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Pedelec auf einem abschüssigen Waldweg unterwegs. Als er aufgrund von auf dem Weg liegenden Ästen bremste, geriet das Vorderrad in einen Ast und blockierte. Der 58-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen musste ein 22-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K6744 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker befuhr gegen 15 Uhr die Kreisstraße von Upflamör in Richtung Zwiefalten. Dabei kam er im Auslauf einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Aprilia nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Biker zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An seiner Maschine, die abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K6744 im Bereich der Unfallstelle für rund 30 Minuten voll gesperrt werden. (rd)

Neckartailfingen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen unbekannten Radfahrer, der am Montagabend einen Verkehrsunfall in der Neckarallee verursacht haben soll. Gegen 18.30 Uhr befuhr der Radler mit einem grauen Mountainbike die aufgrund eines Festbetriebs gesperrte Neckarallee in Richtung Nürtingen. Dabei streifte er einen dreijährigen Fußgänger, worauf der Radler auf den Jungen stürzte. Das Kind zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Eine nach Anzeigenerstattung eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Radler wird als etwa 50 Jahre alter, kräftig gebauter und großer Mann beschrieben. Er hat schulterlanges, dunkles Haar und war mit einem dunklen, karierten Hemd bekleidet. Bei seinem Fahrrad dürfte es sich um ein graues Mountainbike gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rd)

Bissingen/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den eine 89-Jährige am Montagvormittag an der Kreuzung K 1249 / K1250 verursacht hat. Die Seniorin war gegen 10.15 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der K 1249 von Bissingen herkommend unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die K 1250 einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Jeep Compass, der auf der K 1250 in Richtung Ochsenwang unterwegs war und dessen 62 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Beide Fahrerinnen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, konnte die Fahrerin des Jeep nachfolgend selbst einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die K 1250 in beide Richtungen gesperrt werden, was zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat. (cw)

Tübingen (TÜ): In Geräteschuppen eingebrochen

In einen Geräteschuppen auf einem Sportgelände in der Nähe des Tübinger Freibads ist in der Nacht auf Pfingstmontag eingebrochen worden. In der Zeit von 21.10 Uhr bis 8.15 Uhr kletterte ein bislang unbekannter Täter über den Zaun auf das Gelände und brach im Anschluss gewaltsam in den Geräteschuppen ein. Aus diesem nahm er eine Kasse mit etwas Bargeld sowie einige Getränkeflaschen mit. Ein weiterer Schuppen hielt dem Einbrecher stand. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Auf etwa 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Brunnäckerstraße im Ortsteil Breitenholz entstanden ist. Eine 82-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem VW Polo auf der Raiffeisenstraße unterwegs und wollte nach links in die Brunnäckerstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 53-Jährigen, der mit seiner Mercedes E-Klasse bereits nach links in die Raiffeisenstraße einbog. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings war der Mercedes anschließend so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Hechingen (ZAK): Kaminbrand in Stetten

Zu einem Kaminbrand sind die Einsatzkräfte am Montagabend in die Mühlstraße ausgerückt. Gegen 19.50 Uhr war der Feuerwehr der Brand gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten anrückte, konnte nur noch leichter Rauch aus dem Kamin festgestellt werden. Auch ein hinzugerufener Schornsteinfeger konnte anschließend Entwarnung geben. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell