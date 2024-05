POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei am Flughafen Stuttgart anlässlich mehrerer Versammlungen von Klima-Aktivisten

Reutlingen (ots) - Schwarzer Audi Q3 gestohlen (Zeugenaufruf) Ein schwarzer Audi Q3 ist in der Nacht zum Freitag, vermutlich am späten Donnerstagabend, vom Gelände eines Autohändlers in der Stuttgarter Straße entwendet worden. Ersten Ermittlungen nach dürften mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich mit ...

mehr