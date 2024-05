Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Diebstahl, Mit Schreckschusswaffe geschossen, Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Mercedes-Fahrer ermittelt

Reutlingen (ots)

Schwarzer Audi Q3 gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein schwarzer Audi Q3 ist in der Nacht zum Freitag, vermutlich am späten Donnerstagabend, vom Gelände eines Autohändlers in der Stuttgarter Straße entwendet worden. Ersten Ermittlungen nach dürften mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich mit einem Originalschlüssel den nicht zugelassenen, 13 Jahre alten SUV im Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen verletzt worden. Der 49 Jahre alte Lenker eines Citroen Jumper mit Anhänger befuhr kurz nach 8.30 Uhr die Siemensstraße stadteinwärts und bemerkte hinter sich einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Wohl daher bog der 49-Jährige mit seinem Gespann zügig nach links in die Halskestraße ab und schnitt dabei die Spur einer 44-jährigen Skoda-Lenkerin, die von dort kommend nach rechts in die Siemensstraße wechseln wollte. In der Folge kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei beim Skoda das Airbag-System auslöste. Die 44-Jährige wurde aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr vermutlich total beschädigtes Auto musste abgeschleppt werden. (mr)

Ostfildern-Nellingen (ES): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Ostfildern gegen einen 18-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Herzog-Philipp-Platz ereignet hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der Heranwachsende gegen 22 Uhr durch die offene Eingangstüre eine Gaststätte betreten und wortlos mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse in Richtung der dort Anwesenden abgegeben haben. Danach flüchtete er zu Fuß. Der 18-Jährige konnte im Verlauf der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Auch die Schreckschusswaffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Zwei der anwesenden Gäste und der Wirt erlitten bei dem Vorfall ein Knalltrauma, konnten sich aber nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort nachfolgend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der polizeibekannte Heranwachsende wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Freitagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte das Motiv der Tat in persönlichen Streitigkeiten liegen. Hinweise auf Verbindungen mit der Schussserie im Stuttgarter Raum liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Aichwald (ES): Einbruch in Blumenwerkstatt

Im Ölschlägerweg in Aichelberg hat in der Nacht zum Freitag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr hebelte der Täter die Tür eines Blumengeschäfts auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er die Kasse samt Bargeld sowie aus einem ebenfalls im Gebäude befindlichen Paket-Shop mehrere Briefmarken. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Gesuchter Mercedes-Lenker konnte ermittelt werden (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.05.2024/11.28 Uhr)

Der Polizei ist es gelungen, einen zunächst unbekannten Mercedes-Lenker, der am Montag an einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer beteiligt war, zu ermitteln. Der 47-Jährige war am Montagmittag, gegen 12.10 Uhr, auf der L 360 von Eutingen herkommend in Richtung Baisingen unterwegs, als ihm an der Einmündung nach Göttelfingen ein von rechts kommender, 77 Jahre alter Pedelec-Lenker vors Auto fuhr. Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mercedes-Lenker hatte zunächst angehalten, kurz mit dem Verletzten gesprochen und war dann, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davongefahren. Die gute Fahrzeugbeschreibung der Zeugen sowie akribische Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen führten auf die Spur des 47-Jährigen, der am Donnerstag im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden konnte. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie unterlassener Hilfeleistung. (ms)

Mössingen (TÜ): Unfall auf der B 27

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Freitagmittag auf der B 27 ereignet. Ein 49-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit einem Renault Trafic auf der Bundesstraße in Richtung Mössingen unterwegs und musste verkehrbedingt vor der Ampel bei Bad Sebastiansweiler abbremsen. Ein nachfolgender, 41-Jähriger musste mit seinem VW Caravelle nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter und blieb auf einer Wiese stehen. Einem ihm nachfolgenden, 18-jährigen Hyundai-Fahrer reichte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und er kollidierte mit dem Renault. Der 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Renault und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW musste ebenfalls von einem Abschleppwagen aus der Wiese gezogen werden, war dann jedoch wieder fahrbereit. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte bis zur Bergung der Fahrzeuge der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Gegen 15 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. Vorsorglich war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Albstadt (ZAK): Kollision zwischen Auto und Streifenwagen

Zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem Einsatzfahrzeug der Polizei ist es am Freitagvormittag in Tailfingen gekommen. Gegen 11.45 Uhr befuhr eine 26-jährige Twingo-Lenkerin die Lange Straße und missachtete den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Stoppstelle an der Kreuzung mit der Erich-Kästner-Straße. In der Folge stieß der Renault mit einem Streifenwagen Mercedes Vito zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Erich-Kästner-Straße unterwegs war. Die 26-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Auch die beiden Beamten im Vito trugen keine Blessuren davon. Den Blechschaden beziffert die Polizei in Summe auf circa 9.000 Euro. (mr)

Burladingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagvormittag auf der B 32 in Killer ereignet. Kurz vor 10.30 Uhr wollte eine 60-jährige Ford-Lenkerin von der Hofstättstraße aus nach links auf die Bundesstraße einbiegen, worauf es zur Kollision mit dem aus Richtung Burladingen heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Skoda eines 71-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch gegen den Sattelzug eines 38 Jahre alten Mannes geschoben, der im Gegenverkehr auf der Linksabbiegerspur der B 32 zur Hofstättstraße verkehrsbedingt wartete. Beim Unfall zogen sich die 60-Jährige sowie der 71-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beiden Autos mussten zudem abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte mit schätzungsweise 23.000 Euro zu Buche schlagen. Während der Unfallaufnahme musste die B 32 zeitweise halbseitig gesperrt werden. (mr)

