POL-RT: Verkehrsunfälle; Altreifen in Wald entsorgt; Einbrüche; Mutmaßlicher Exhibitionist; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Blitzeinschlag in Wohnhaus

Metzingen (RT): Unfall auf B 312

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sowie eine kurzzeitige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 312. Dort war gegen 15.30 Uhr ein 23-Jähriger mit einem Mercedes Vito in Richtung Reutlingen unterwegs und krachte wohl ungebremst ins Heck eines VW, dessen 37 Jahre alter Lenker seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringert hatte. Beim Unfall zogen sich beide Männer Verletzungen zu. Der 37-Jährige wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine rund zehnminütige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn nach Reutlingen erforderlich. (mr)

Lichtenstein (RT): Über 100 Altreifen im Wald entsorgt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Alb bittet um Zeugenhinweise zu einem Umweltsünder, der in der Nähe des Schlosses Lichtenstein schätzungsweise 150 Altreifen illegal entsorgt hat. In der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag lud der Unbekannte die dreistellige Anzahl an Reifen in einem Waldstück unterhalb des dortigen Kletterparks ab und machte sich anschließend aus dem Staub. Hierzu muss ein größeres Fahrzeug, bspw. ein Transporter mit Anhänger oder Lkw genutzt worden sein. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Herkunft der Reifen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07129/92862-0 zu melden. (mr)

Pfullingen (RT): Sturz auf regennasser Fahrbahn

Auf der regennassen Friedrichstraße in Pfullingen ist am Donnerstagnachmittag ein Motorrollerfahrer zu Fall gekommen. Der 79-Jährige war dort gegen 15.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad unterwegs, als er wohl infolge eines Fahrfehlers beim Einfahren in ein Grundstück stürzte. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug dürfte ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden sein. (mr)

Pfullingen (RT): Plötzlich die Spur gewechselt

Auf etwa 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 20-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Seitenstraße verursacht hat. Die junge Fahrerin war gegen 23.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf dem rechten Fahrstreifen der Seitenstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Bankfiliale wechselte sie unvermittelt auf den linken Abbiegestreifen, um auf den dortigen Parkplätzen zu parken. Dabei übersah sie einen dort fahrenden 1er BMW, dessen 19 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, schnell genug zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Filderstadt (ES): In Sporthalle eingebrochen

In die Sporthalle in der Tübinger Straße im Stadtteil Bernhausen ist ein Unbekannter am Donnerstagabend eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum der Halle und machte sich im Inneren zu schaffen. Ob etwas gestohlen wurde ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen hat. (cw)

Esslingen (ES): Mit Auto Treppe runtergefahren

Glück im Unglück hatte ein Pkw-Lenker am Donnerstagvormittag, als er in Oberesslingen aus Versehen eine Treppe runtergefahren ist. Der 86 Jahre alte Mann wollte gegen 9.20 Uhr mit einem BMW von der Plochinger Straße auf die Parkplätze des Lammgartens fahren. Hierzu benutzte der Senior den etwa zwei Meter breiten Fußweg zwischen einer Bushaltestelle und den dahinterliegenden Stellplätzen. Fatalerweise übersah der Fahrer hierbei eine kleine Treppe mit zwei Stufen, so dass sein Fahrzeug aufsaß und nicht mehr weiterfahren konnte. Der BMW musste mit dem Kran eines Abschleppwagens geborgen werden. Ersten Erkenntnissen nach war kein Schaden entstanden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher unterwegs

In einem Rohbau in der Max-Lang-Straße in Leinfelden hat sich in der Nacht zum Freitag ein Einbrecher zu schaffen gemacht. In der Zeit von 17 Uhr bis 7.30 Uhr drang der Unbekannte in die Tiefgarage der Baustelle ein und schlug dort den Bretterverschlag eines Lagerraums ein. Aus diesem entwendete der Unbekannte zwei Baumaschinen samt Akkus und Ladegeräten. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit onaniert

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Donnerstagmittag in Hirschau habhaft geworden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge saß der 64-jährige Tatverdächtige gegen 13.45 Uhr nackt am Ufer des dortigen Baggersees und soll sich währenddessen selbst befriedigt haben. Dabei wurde er von mehreren Personen beobachtet, worauf eine Zeugin die Polizei verständigte. Der 64-Jährige konnte von den Beamten noch vor Ort angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Alleinbeteiligt zu Fall gekommen

Ein Radfahrer musste nach einem Sturz am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 66 Jahre alte Mann befuhr gegen 13.50 Uhr den Südring und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Balingen (ZAK): Nach Widerstand in Fachklinik gebracht

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Balingen seit Donnerstagnachmittag gegen einen 32-Jährigen. Gegen 17.10 Uhr war der Polizei über Notruf mitgeteilt worden, dass ein offenbar alkoholisierter Mann bei einem Café in der Färberstraße Gegenstände umherwerfen würde. Da dieser versuchte, sich der Personalienfeststellung durch die angerückten Polizeibeamten zu entziehen, wurden ihm Handschließen angelegt. Doch der 32-Jährige war auch weiterhin nicht kooperativ. Nachdem er in den Streifenwagen gesetzt worden war, versuchte der Mann abermals zu flüchten, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Gegen die Maßnahme leistete der Mann Widerstand, außerdem beleidigte und bedrohte er später die Einsatzkräfte. Der augenscheinlich leicht verletzte, psychisch auffällige 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Da er beim Café außerdem ein Glas auf den Asphalt geworfen haben soll, wird er zudem wegen Sachbeschädigung angezeigt. (mr)

Meßstetten (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagnachmittag bei Meßstetten ereignet. Gegen 15 Uhr war eine 27 Jahre alte Frau mit einem Audi auf der Geißbühlstraße unterwegs und fuhr an der Einmündung in die L 433 auf den Kia einer 42-Jährigen auf, die vor der Einmündung angehalten hatte. Hierbei verletzte sich die 27-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt rund 4.000 Euro. (mr)

Bisingen (ZAK): Blitzeinschlag

Zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend in die Hohenlaienstraße ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr waren die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Blitz während des Unwetters in den Stromleitungsmast auf dem Dach des Hauses eingeschlagen hatte. Infolge der Überspannung kam es zu Verschmorungen im Sicherungskasten im Keller des Hauses. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr bewohnbar, allerdings ohne Stromversorgung. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Neben der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten, war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Sanitätern vor Ort. (cw)

