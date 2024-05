Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Exhibitionisten;

Reutlingen (ots)

Seniorin betrogen

Eine über 90 Jahre alte Frau ist am Donnerstag auf die perfide Masche von Telefonbetrügern hereingefallen. Eine vermeintliche Polizeibeamtin meldete sich am Mittag telefonisch bei der Frau und gab ab, dass eine Einbrecherbande aktiv sei und ihre Wertsachen daher geschützt werden müssten. Die Seniorin schenkte der Anruferin Glauben und begab sich zu ihrem Bankschließfach, um dieses nach den Vorgaben der Täterin zu überprüfen. Bei einem weiteren Anruf wurde die Dame dann aufgefordert, sich wieder zur Bank zu begeben und die Wertsachen nach Hause zu holen. Ein Komplize holte gegen 17 Uhr dann Goldbarren und Bargeld im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags ab. Als die Seniorin am Freitag stutzig wurde und die richtige Polizei kontaktierte, flog der Betrug auf. Von dem Abholer liegt bislang keine konkrete Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Steinenbergstraße gekommen. Die 44-jährige Fahrerin eines Audi A6 war zusammen mit ihrer 4-jährigen Tochter unterwegs und fuhr dem verkehrsbedingt wartenden BMW 118 einer 63-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei der Audi-Fahrerin wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über einem halben Promille auch bestätigte. Sie musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro.

Trochtelfingen (RT): Nach Unfall im Bach gelandet

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 313 ereignet hat. Gegen 01.10 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Audi A3 von Engstingen kommend in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn kam der Fahrer mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links in die abschüssige Böschung von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die Seite und landete im dort fließenden Bach. Der 24-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit, musste durch die Feuerwehr aus dem Bach geborgen und durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Zum Austritt von Betriebsstoffen kam es glücklicherweise nicht.

Esslingen (ES): Kollision auf Bundesstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bundesstraße 10 gekommen. Gegen 23.15 Uhr befuhr der 19-jährige Lenker eines Ford Fiesta die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf Höhe der Anschlussstelle Oberesslingen die Kontrolle über seinen Pkw und prallte links in die Mittelleitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, touchierte anschließend die Betonwand am rechten Fahrbahnrand und fuhr daraufhin auf den ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Opel Corsa eines 24-Jährigen auf. Auch dieser kollidierte in der Folge mit der Betonwand sowie der Mittelleitplanke. Bei dem Unfall zogen sich der Unfallverursacher, dessen 17-jähriger Beifahrer und auch die 22-jährige Beifahrerin des Opel Corsa leichte Verletzungen zu. Sie wurden nach einer medizinischen Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen, die infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 23.000 Euro.

Filderstadt (ES): Exhibitionisten in Hallenbad aufgetreten

Zwei Exhibitionisten sind am Freitagabend im Saunabereich eines Hallenbades in Bonlanden aufgetreten. Ein 30-jähriger Besucher erkannte gegen 18.45 Uhr zwei Männer im Dampfbad, die an ihren entblößten Geschlechtsteilen manipulierten. Die vom Hallenbadpersonal alarmierte Polizei konnte kurze Zeit später einen 60-jährigen Tatverdächtigen im Badebereich antreffen, der nun einer entsprechenden Anzeige entgegensieht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen, insbesondere zum zweiten noch unbekannten Täter, aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Kind bei Unfall verletzt

Ein 13-jähriges Kind ist am Freitagmittag in der Graf-Wolfegg-Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr wollte das Mädchen aus der Theodor-Heuss-Straße kommend zu Fuß die Straße überqueren. Dabei übersah es einen aus Richtung Sülchenstraße kommenden Hyundai, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde, und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Schömberg (ZAK): Von der Straße abgekommen

Am Freitagabend ist ein Fahrzeug auf der Kreisstraße 7157 kurz vor Schörzingen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 18.55 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford und weiteren drei Insassen im Alter von 15-18 Jahren von Wilfingen in Richtung Schörzingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, driftete noch einige Meter weiter, drehte sich und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Alle vier Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen anschließend in umliegende Kliniken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei war die K 7157 bis 21 Uhr gesperrt.

