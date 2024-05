Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Pkw-Aufbruch (Zeugenaufruf); Exhibitionist; Schlägerei

Reutlingen (ots)

Unachtsamkeit führte zu Verkehrsunfall

Eine nicht angezogene Handbremse hat am Sonntagabend in der Hohbuchstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Die 74-jährige Fahrzeuglenkerin parkte gegen 19.40 Uhr ihren Hyundai am Fahrbahnrand und versäumte vor Verlassen des Fahrzeugs, dieses gegen Wegrollen zu sichern. Aufgrund des abschüssigen Fahrbahnverlaufes setzte sich der Pkw unmittelbar darauf in Bewegung. Die 74-Jährige versuchte noch vergeblich durch die geöffnete Fahrertüre die Handbremse des Pkw zu betätigen, was ihr jedoch nicht gelang. Hierbei stürzte sie auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst notwendig machte. Der Hyundai rollte in der Folge noch gegen das Fahrzeugheck eines am Straßenrand geparkten Jeep, an welchem er schließlich zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Reutlingen (RT): Einbruch in Imbiss

Derzeit noch unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, in einen Imbiss auf dem Gelände des Freibads in der Hermann-Hesse-Straße eingebrochen. Die Täterschaft gelangte zunächst auf das Gelände, drang gewaltsam in den Imbiss ein und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Lebensmittel und ein elektronisches Gerät entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen unter Teck (ES): In Firma eingebrochen

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße Lindengarten ist es im Zeitraum zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr, gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Zu etwaigem Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Rucksack mit mehreren Wertgegenständen ist am Sonntagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr aus einem auf einem Parkplatz in der Seestraße geparkten VW Golf entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte hierzu eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Diebesgut entnommen, bevor er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0711/70913 entgegen.

Hechingen (ZAK): Exhibitionist festgenommen

Ein 32-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Stillfriedstraße onaniert. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet, die ihn auf seine Handlungen ansprachen. In der Folge ergriff der 32-Jährige zu Fuß die Flucht, konnte aber von den Zeugen verfolgt und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Rangendingen (ZAK): Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Eine Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw hat sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 7155 ereignet. Der 79-jährige Fahrer des Pedelec befuhr gegen 17.00 Uhr den Verbindungsweg von Haigerloch-Hart kommend in Fahrtrichtung Rangendingen. Im Kreuzungsbereich der K 7155 missachtete er die Vorfahrt der 20 Jahre alten Lenkerin eines Opel Corsa, die mit ihrem Fahrzeug in Richtung Höfendorf unterwegs war. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pedelec der Marke Centurion und dem Opel, wobei sich der 79-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der hinzugerufene Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro.

Bisingen (ZAK): Pkw kontra Motorrad

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad ist es am Sonntagabend an der Einmündung der Landesstraße 391 und der Auffahrt zur Bundesstraße 27 gekommen. Gegen 18.45 Uhr befuhr der 77 Jahre alte Lenker eines Audi Q5 die L 391 in Fahrtrichtung Grosselfingen. Beim Linksabbiegen auf die Auffahrt zur B 27 missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 18-jährigen Lenkerin eines Leichtkraftrads, die trotz einer Gefahrbremsung den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Durch die Kollision stürzte die 18-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 23.000 Euro.

Meßstetten-Oberdigisheim (ZAK): Schlägerei

Am Sonntagabend ist es in der Widumstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei miteinander bekannten Familien gekommen, in deren Verlauf insgesamt zehn Beteiligte Verletzungen erlitten. Gegen 19.40 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei ein, wobei von bis zu 15 Personen berichtet wurde, die unter anderem mit Eisenstangen und Messern aufeinander losgingen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen flüchtete eine der Familien mit zwei Fahrzeugen, die im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Ortsteil Tieringen angehalten und kontrolliert werden konnten. In den beiden Pkw wurden sechs leicht Verletzte im Alter zwischen 22 und 55 Jahren festgestellt. Im Bereich der Widumstraße trafen die Beamten auf zwölf Beteiligte, wovon vier Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren leichte Verletzungen aufwiesen. Alle Verletzten wurden nach Abschluss der Maßnahmen durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. Diese dürften nach ersten Erkenntnissen in länger andauernden familiären Streitigkeiten zu suchen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell