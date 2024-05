Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Ladendiebstähle, Randalierer, Verkehrsunfälle, Raubdelikt, Brand, Sexueller Übergriff, Verkehrskontrollen, Blitzeinschlag

Reutlingen

Hochwertiges Parfüm entwendet

Ein 34 -jähriger Ladendieb ist am Freitagnachmittag durch die Polizei festgenommen worden, nachdem er zahlreiche hochwertige Parfüms in einer Drogerie in der Wilhelmstraße entwendet hat. Ein Ladendetektiv konnte den 34 -Jährigen gegen 16.30 Uhr im Verkaufsraum dabei beobachten, wie er insgesamt sieben Parfüms in eine mitgeführte Papiertüte steckte. Im Anschluss verließ der 34 -Jährige den Verkaufsraum, ohne das Parfüm zu bezahlen. Er konnte durch den Ladendetektiv im Ausgangsbereich angesprochen werden. Bei einer Überprüfung des Inhalts der Papiertüte durch die Polizei wurden insgesamt sieben Parfüms einer identischen Marke im Gesamtwert von über 1.100 Euro festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der bereits einschlägig vorbestrafte Ladendieb wieder auf die Straße entlassen, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss.

Reutlingen (RT): Aggressive Ladendiebin

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine 41 -jährige Frau, die am Samstagnachmittag in einer Parfümerie in der Wilhelmstraße ertappt worden ist. Die Ladendiebin wurde gegen 14.10 Uhr durch einen 24-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie ein verpacktes Parfüm und einen Parfüm-Tester entwendete. Im Anschluss verließ sie den Verkaufsraum, ohne die Ware zu bezahlen, woraufhin ihr der Ladendetektiv auf die Wilhelmstraße folgte. Als die 41 -Jährige diesen bemerkte, warf sie das zuvor entwendete Parfüm nach ihm und traf ihn hiermit am Bein. Verletzt wurde er hierdurch jedoch nicht. Das Parfüm blieb zudem trotz des Wurfs unbeschädigt. Im Anschluss flüchtete sie weiter und konnte schließlich durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen in der Unteren Gerberstraße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung einer von der Ladendiebin mitgeführten Einkaufstasche konnten weitere mutmaßlich gestohlene Gegenstände aufgefunden werden. Diese können einzelnen Geschäften in der Wilhelmstraße zugeordnet werden. Während sich der Wert der in der Tasche aufgefundenen Kleidungsstücke und Kosmetikartikel auf etwa 80 Euro beläuft, wird der Wert des in der Parfümerie entwendeten Parfüms mit etwa 150 Euro beziffert. Die erheblich alkoholisierte 41 -Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Reutlingen (RT): Randalierer in Gewahrsam genommen

Für mehrere Straftaten und Ordnungsstörungen muss sich ein 58 -Jähriger verantworten, nachdem er am Samstagabend im Bereich des Reutlinger Bahnhofs in Gewahrsam genommen werden musste. Der erheblich alkoholisierte Mann sollte gegen 21.15 Uhr am Bahnhof durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen einer Personenkontrolle unterzogen und nach Ausweispapieren durchsucht werden, woraufhin er aggressiv reagierte. Aufgrund seines Verhaltens musste er vorübergehend zu Boden gebracht und mittels Handschließe geschlossen werden. Hiergegen wehrte sich der 58-Jährige und beleidigte einen Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Nachdem sich der Mann einige Zeit später wieder beruhigt hatte und seine Identität festgestellt worden war, durfte der 58 -Jährige seinen Nachhauseweg antreten. Um weitere zu erwartende Störungen zu verhindern, wurde ihm ein entsprechender Platzverweis für den Bahnhofsbereich erteilt. Nach wenigen Minuten kehrte er jedoch wieder zum Bahnhof zurück, woraufhin er durch mehrere Polizeibeamte fußläufig zum Listplatz verbracht werden musste. Für den Fall einer erneuten Rückkehr zum Bahnhof wurde ihm daraufhin die Gewahrsamnahme angedroht. Dies hielt den Störer jedoch nicht davon ab, wenige Minuten später direkt wieder zum Bahnhof zurückzukehren, woraufhin er wie angedroht in Gewahrsam genommen wurde. Die restliche Nacht verbrachte der 58 -Jährige daraufhin in einer Arrestzelle des Polizeireviers Reutlingen.

Reutlingen (RT): Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 7 -jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Hans-Reyhing-Straße erlitten. Der 54 -jährige Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 12.20 Uhr in die dortige Spielstraße ein und übersah hierbei den 7-jährigen Jungen, als dieser die Fahrbahn mit seinem Fahrrad querte. In Folge des Zusammenstoßes mit dem Pkw stürzte der Bub mit seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen am rechten Knie zu. Die Mutter des 7 -Jährigen war zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls vor Ort und begleitete ihren Sohn im weiteren Verlauf mit dem verständigten Rettungsdienst in die Klinik. Am VW Golf des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Ulmer Steige bei Bad Urach erlitten. Der 21 -jährige Fahrer einer Yamaha R7 befuhr gegen 9 Uhr die Ulmer Steige in Fahrtrichtung Bad Urach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte hier gegen die Schutzplanke. Von dieser wurde der Motorradfahrer wieder abgewiesen und auf die Fahrbahn geschleudert. Offensichtlich erlitt der 21 -Jährige hierbei lediglich Prellungen und Schürfwunden. Nach erfolgter medizinischer Begutachtung durch eine Besatzung des verständigten Rettungsdienstes ergab sich keine Notwendigkeit einer weiteren Behandlung in einer Klinik. An dem neuwertigen Motorrad, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Schutzplanken wurden augenscheinlich nicht beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich im weiteren Verlauf selbst um den Abtransport seines beschädigten Kraftrads.

Metzingen (RT): Erfolgreiche Ermittlungen nach Ladendiebstahl

Das Polizeirevier Metzingen ermittelt derzeit wegen einer Vielzahl von Diebstahlsdelikten gegen zwei Männer und eine Frau im Alter von 29 bis 38 Jahren, die nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl am Samstagabend im Outlet in Metzingen festgenommen worden sind. Gegen 19.30 Uhr betraten die drei Personen ein Geschäft im Outlet und begaben sich in die Damenabteilung im 1. Obergeschoss. Der 33 -Jährige hielt hier eine mitgeführte Tragetasche auf während die 29 -jährige Begleiterin die zu entwendende Ware aussuchte, die der 38 -Jährige in die genannte Tasche räumte. Die Tathandlung konnte durch die Mitarbeiterin des zuständigen Sicherheitsdienstes beobachtet werden, welche die drei Personen nach Verlassen des Verkaufsraums ansprach. Der 33 -Jährige ließ daraufhin die mitgeführte Tasche fallen und flüchtete, während die 29 -Jährige und der 38 -Jährige vor Ort blieben, wo sie durch die Polizei festgenommen werden konnten. Der flüchtige 33 -Jährige wurde durch weitere Sicherheitsdienstmitarbeiter verfolgt und schließlich durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen im Bereich des Rathauses festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Handtasche der 29 -jährigen Frau konnte durch die Streifenbesatzung weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Wert der entwendeten Gegenstände aus der Tragetasche und der Handtasche beläuft sich auf ca. 520 Euro. Im Rahmen einer nachträglichen Überprüfung der betroffenen Damenabteilung wurde in einem Verkaufsregal, an welchem die Tatverdächtigen gestanden waren, ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Die festgenommenen Personen bestritten jedoch, dass dieser ihnen gehören würde. Mit eben diesem Fahrzeugschlüssel konnte im weiteren Verlauf ein Pkw BMW ausfindig gemacht werden, welcher in einem nahegelegenen Parkhaus abgestellt war. Bei einer polizeilichen Durchsuchung des Fahrzeugs konnte noch diverses weiteres Diebesgut im Gesamtwert von beinahe 3.000 Euro festgestellt werden. Zudem konnte die Polizei in dem BMW eine Ledertasche auffinden, in welcher sich der Ausweis des festgenommenen 38 -jährigen Ladendiebs befand. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei allen drei Ladendieben eine Sicherheitsleistung erhoben, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen. Das aufgefundene Diebesgut wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Ladendiebe wieder auf die Straße entlassen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer leicht verletzt

Nach den ersten Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstag um 14.55 Uhr der 18 -jährige Fahrer eines Motorrades verunglückt. Er fuhr mit seiner Yamaha aus Richtung Stuttgart kommend an der Ausfahrt Flughafen/Messe von der B 27 ab und kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Oberboihingen (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Sonntag kurz vor 3 Uhr ist einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen ein Pkw aufgefallen, welcher aus Richtung Wendlingen kommend entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr zur Unterboihinger Straße eingefahren ist, um geradeaus in der Unterboihinger Straße weiterzufahren. Aufgrund einer Baustelle besteht dort aktuell eine Einbahnstraßenregelung, die der Pkw ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Beim Erkennen der Streife schaltete der Pkw-Fahrer das Licht an seinem Fahrzeug aus und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte Oberboihingen. Der ihm hierbei ordnungsgemäß entgegenkommende 30 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler Benz 200 E musste nach rechts ausweichen und streifte hierbei einen geparkten Pkw Opel Zafira, wobei Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstand. Der unfallverursachende Pkw, welcher als schwarzes Fahrzeug mit Schrägheck beschrieben wird, entfernte sich unerlaubt über die Haldenstraße. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/9224-0.

Hochdorf (ES): Kradfahrer aufgefahren und leicht verletzt

Am Samstag um 12.30 Uhr ist es in der Ziegelhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem der 61 -jährige Fahrer eines Kraftrades der Marke Suzuki leicht verletzt wurde. Der 41 -jährige Fahrer eines Pkw Porsche Cayenne musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer des Kraftrades fuhr auf den Porsche auf und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Geld geraubt (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 10.00 Uhr ist es im Bereich des Güterbahnhofes zu einem Raubdelikt gekommen, welches jedoch erst gegen 12.30 Uhr zur Anzeige gelangte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren am Ausgang des dortigen Flohmarktes beim Eugen-Gerstenmaier-Platz von einer etwa 10 -köpfigen Gruppe Jugendlicher unter einem Vorwand auf die stillgelegten Gleise unter der Steingaubrücke gelockt. Hier wurde unter der Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Geschädigten händigten hierauf insgesamt einen niedrigen dreistelligen Betrag an die Täter aus. Bei der Tätergruppe soll es sich um Jugendliche im Alter um die 16 Jahre gehandelt haben. Der Wortführer wird wie folgt beschrieben: 15 - 16 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, heller Teint, trug grauen Kapuzenpulli, eine schwarze Schildmütze, eine graue Nike - Turnhose mit schwarzem Nike-Symbol und schwarze Nike Air Max90er-Schuhe. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07021/501-0

Tübingen (TÜ): Brand in Universitätsklinik

Am Samstag kurz vor 13 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Klinikgebäude der Universität in der Calwer Straße ausgerückt. Wie die Feststellungen vor Ort ergaben, war in einem Patientenzimmer die Bettdecke in Brand geraten. Diese konnte durch zwei Pflegerinnen noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die beiden Pflegerinnen erlitten hierbei eine leichte Rauchgasintoxikation, konnten jedoch beide nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand, die Raucheinwirkung und das Ablöschen entstand in dem Zimmer Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfall mit Verletzten nach Sekundenschlaf

Für erhebliche Verkehrsbehinderungen und langen Rückstau hat ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße B 27 am Ortseingang Tübingen gesorgt. Aufgrund eines Staus mussten ein 61 -Jähriger und seine 57 -jährige Beifahrerin in ihrem Mercedes Benz GLB nach dem Einfädelungsstreifen der Auffahrt Derendingen auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübinger Innenstadt anhalten. Der 63-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die B 27 in selbiger Richtung und fuhr hier mit geringer Geschwindigkeit, aber ungebremst, auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes auf. Der 63-Jährige räumte später ein, während der Fahrt eingeschlafen zu sein und hierdurch den Unfall verursacht zu haben. Während die Insassen des Mercedes leicht verletzt wurden und sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig zum Arzt begaben, blieben der 63 -jährige Unfallverursacher und seine 56-jährige Beifahrerin ersten Erkenntnissen zu Folge unverletzt. An dem VW Golf des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Mercedes GLB entstand unfallbedingt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Führerschein des 63 -Jährigen wurde vor Ort durch die Streifenbesatzung beschlagnahmt. Er wird sich nun strafrechtlich für den Unfall und die entsprechenden Folgen verantworten müssen.

Tübingen (TÜ): Sexueller Übergriff am Baggersee Hirschau (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Tübingen ermittelt derzeit gegen einen bislang unbekannten Mann, der am Samstagabend eine 24 -jährige Frau im Bereich des Baggersees Hirschau angegriffen hat. Die 24 -Jährige befand sich gegen 18.10 Uhr am Baggersee, als sie durch einen nackten unbekannten Mann von hinten zu Boden gedrückt wurde. Hier legte sich der Täter mit erigiertem Glied auf die Frau, die sich jedoch erheblich wehrte und lautstark um Hilfe schrie. Der Mann ließ daraufhin von der 24 -Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung, nachdem er eine mitgebrachte schwarze Tasche an sich genommen hatte. Die darauffolgenden intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizeireviere Tübingen und Rottenburg verliefen ohne Ergebnis. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hagere Figur, südländisches Erscheinungsbild, kurze Stoppelhaare, Bart im Bereich von Kinn und Oberlippe, führte ein helles Handtuch, eine schwarze Tasche, ähnlichen einem Rucksack, und einen Autoschlüssel der Marke Mercedes Benz mit sich. Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem beschriebenen Vorfall oder dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Motoradfahrer und Sozia leicht verletzt

Am Samstag gegen 15 Uhr ist in der Thanheimer Straße ein Kradfahrer gestürzt. Der 59 -jährige Fahrer eines Motorrads der Marke Honda fuhr in Richtung Wilhelmstraße. Aufgrund oberflächlicher Fahrbahnabfräsungen, welche er nach ersten Erkenntnissen zu spät wahrgenommen hatte, rutschte sein Krad weg. Hierbei verletzte er sich ebenso wie seine 61 -jährige Sozia leicht. Eine medizinische Behandlung war jeweils nicht erforderlich. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Albstadt (ZAK): Verkehrskontrollen

In der Zeit von Samstag 18 Uhr bis Sonntag 01.30 Uhr ist unter Federführung des Polizeireviers Albstadt, unterstützt durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, des Polizeireviers Metzingen, der Verkehrsdienstaußenstelle Backnang und des Ordnungsamtes eine Verkehrskontrolle durchgeführt worden. Hierbei gelangten 14 Fahrzeugführer zur Anzeige, weil die Betriebserlaubnis an Fahrzeug infolge technischer Veränderungen erloschen war. Bei zwei Fahrzeugen wies die Bereifung nicht mehr die erforderliche Profiltiefe auf. Zwei Fahrzeugführer werden wegen Urkundenfälschung angezeigt. In vier Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Ein Fahrzeugführer gelangte wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Gegen zwei weitere wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt, da sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten beziehungsweise der Alkoholgrenzwert überschritten war. Wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes und Verstoß gegen die Kindersicherungspflicht wurden 5 Fahrzeugführer beanstandet. Bei den im Rahmen der Kontrolle durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen durch das Ordnungsamt Albstadt und die Polizei mussten 23 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Rangendingen (ZAK): Blitzeinschlag in Wohnhaus

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses in der Straße im Hätzgert in Rangendingen, nachdem am Samstagabend bei einem Gewitter ein Blitz ins Gebäude eingeschlagen ist. Gegen 18.50 Uhr wurde zunächst der Rettungsdienst telefonisch über einen Blitzeinschlag in ein Haus in Kenntnis gesetzt. Nachdem das Schadensausmaß zunächst nicht abzuschätzen war, verlegten sowohl der Rettungsdienst als auch die Freiwillige Feuerwehr der Abteilungen Rangendingen und Hechingen und eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hechingen in den entsprechenden Bereich. Der Blitz hatte offensichtlich in den Blitzableiter des Gebäudes eingeschlagen, wodurch lediglich zwei Dachziegel beschädigt und der darunter befindliche Dachbalken oberflächlich leicht angekohlt wurden. Zu einem Brandausbruch kam es nicht. Eine Gefahr für die Gebäudebewohner bestand zu keinem Zeitpunkt, weswegen die Feuerwehr zeitnah Entwarnung geben konnte.

