Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Stromkabel gestohlen++Kran löst Brandmeldeanlage aus++Radfahrerin bei Sturz verletzt++Leicht verletzter Motorradfahrer++Brand einer Hecke++Kontrolle über Fahrzeug verloren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Stromkabel gestohlen+ Verden. Am Wochenende, in der Zeit von Freitag, 10:30 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an der Baustelle der Nordbrücke zu schaffen und stahlen mehrere Stromkabel. Der Versuch, in einen Container einzubrechen, misslang ihnen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder verdächtigten Fahrzeugen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Kran löst Brandmeldeanlage aus+ Achim. Am Montagabend gegen 20.55 Uhr löste ein Kran in einer Werkhalle in der Uphuser Heerstraße den Brandmeldealarm aus. Im Bereich des Motors war es aus ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr kühlte den brennenden Motor ab, sodass es zu keinem Schaden an dem Gebäude kam. Im Anschluss sperrten Polizei und Feuerwehr einen Teil der Halle bis der defekte Kran repariert wird.

+Radfahrerin bei Sturz verletzt+ Verden. In der Bremer Straße verletzte sich am Montag, gegen 14.35 Uhr, eine 47-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz. Ein 53-jähriger Fahrer eines Transporters parkte neben dem Radweg und öffnete zum Aussteigen eine Tür. Die 47-Jährige fuhr neben dem Transporter, als sie durch das Öffnen der Tür erschrak und zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sie sich und kam in ein Krankenhaus.

+Leicht verletzter Motorradfahrer+ Kirchlinteln. Auf der Armsener Dorfstraße stießen am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 62-jährige Fahrerin eines Honda und ein 61-jähriger Motorradfahrer zusammen. Die 62-Jährige wollte von der Luttumer Dorfstraße nach links auf die Armsener Dorfstraße abbiegen. Sie übersah dabei den 61-Jährigen auf dem Motorrad, welcher in Höhe der Einmündung mehrere Pkw überholte, die rechts abbiegen wollten. Bei dem Zusammenstoß wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand einer Hecke+ Lilienthal. Am Montagnachmittag geriet in der Worphauser Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand. Die Bewohner bemerkten das Feuer und informierten die Feuerwehr. Diese löschten den Brand zügig ab und verhinderten ein Übergreifen auf andere Objekte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise zu der bislang ungeklärten Brandursache können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Kontrolle über Fahrzeug verloren+ Ritterhude. Ein 43-jähriger Fahrer verletzte sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Landstraße leicht. Er war gegen 16 Uhr in Richtung Bremen unterwegs. In Höhe der Straße Am Reuterplatz verlor er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Daimler. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß in der Einmündung mit einem haltenden Ford eines 58-Jährigen zusammen. Anschließend fuhr er über ein Verkehrszeichen und gegen eine Straßenlaterne. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell