Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, Motorradfahrerin leicht verletzt

Mettingen (ots)

Am Samstag (20.07.) ist es auf der Querenbergstraße gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Frau aus Recke leicht verletzt hat. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau oder den Schaden zu kümmern.

Die 18-Jährige aus Recke fuhr mit ihrem Motorrad in Richtung Mettingen. In Höhe der Hausnummer 161 kam ihr in einer Kurve ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr zu weit links und kam halb in die Fahrspur der Motorradfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau aus Recke nach rechts aus. Dadurch kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell