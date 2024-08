Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ladungsdiebstahl aus Sattelzügen+

Landkreis Heidekreis (ots)

+Ladungsdiebstahl aus Sattelzügen+ Walsrode. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23.00 Uhr und 04.30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter Ladung aus Sattelzügen auf dem Parkplatz Hamwiede-Nord an der A27 in Richtung Cuxhaven.

Die Täter verschafften sich zu mindestens elf Fahrzeugen und Anhängern Zugang zu den Ladeflächen und nahmen die Ladung in Augenschein. Bei einem Sattelzug stahlen sie Teile der Ladung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sich in dem Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten haben, etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Heidekreis unter 05191-93800 zu melden.

