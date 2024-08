Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.08.2024

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++Taschendiebe unterwegs++ Verden/Achim. Am 02.08.2024 kam es sowohl in Verden und Dörverden als auch in Achim zu mehreren Taschendiebstählen. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr. In allen Fällen wurden den Geschädigten die Geldbörsen während des Einkaufens in Einzelhandelsgeschäften entwendet. Die Polizei weist wiederholt daraufhin, dass Geldbörsen und andere Wertgegenstände nicht in geöffneten Taschen oder unbeaufsichtigt in Einkaufswagen liegen sollten. Vielmehr sollten diese eng am Körper und in geschlossenen und beaufsichtigten Taschen verstaut werden. Falls es Zeugen gibt, die Beobachtungen zu etwaigen Diebstählen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei den jeweiligen örtlichen Dienststellen zu melden.

++Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit++ Verden. Am Freitag um 14:40 Uhr kam es in der Straße Uhlemühlen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Diese kamen aus entgegengesetzter Richtung und trafen sich an den Seitenspiegeln. Einer der Pkw entfernte sich anschließend in Richtung Scharnhorst. Der andere Fahrzeugführer, ein 57-jähriger Mann aus Verden, begab sich anschließend mit seinem Pkw zur Dienststelle nach Verden, um den Verkehrsunfall zu melden. Bei der Anzeigenaufnahme konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Aufgrund eines Wertes von über 1,1 Promille wurde dem Mann nicht nur Blut, sondern auch der Führerschein abgenommen.

++Von Fahrbahn abgekommen++ Dörverden. Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag eine 67-jährige Frau aus Dörverden. Sie war mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 215 in Richtung Verden unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache im Bereich Drübber in den Gegenverkehr lenkte und mehrmals mit einem Lkw samt Anhänger kollidierte. Anschließend kam sie von der Fahrbahn ab und in einem Waldstück zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Schaden wird auf ca. 12.000EUR beziffert.

++Fahrrad fährt gegen Pkw++ Verden. Am Freitag gegen 18 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge auf seinem Fahrrad die Ostertorstraße in Verden entlang, übersah hierbei einen im Verkehr wartenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR.

++Sachbeschädigungen an Bushaltestellenhäuschen++ Achim. Ein bis dato unbekannter Täter zerstörte in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Verglasungen von sieben Bushaltestellenhäuschen im Bereich Achim Baden. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim (04202/9960) zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++Diebstahl aus Transporter++ Lilienthal. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Lilienthal bei der Firma Thermo Optimum zu einem Einbruch in einen Kleintransporter. Unbekannte Täter entglasten die Heckscheibe des Fahrzeugs, gelangten so in das Fahrzeug und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell