POL-Bremerhaven: Dieb schleicht sich in Wohnungen und stiehlt Schmuck und Handtasche

Bremerhaven

Nach zwei ähnlich gelagerten Diebstählen aus Mehrfamilienhäusern in Bremerhaven-Lehe bittet die Polizei (Telefon 0471/953-3221) um Zeugenhinweise.

Der erste Fall ereignete sich am Montag, 3. Juni, gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Potsdamer Straße unweit der Batteriestraße. Eine Bewohnerin schilderte, dass sie beim Betreten ihrer Wohnung ihre Handtasche in den Wohnungsflur gestellt habe. Anschließend sei sie zurück zur Hauseingangstür gegangen, um diese zu schließen. Als die Seniorin wieder in ihre Wohnung kam, sei die Handtasche samt Inhalt fort gewesen. Eine Nachbarin schilderte später der Polizei, dass sie den mutmaßlichen Dieb gesehen habe und beschrieb ihn als ca. 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dünn und dunkelhaarig.

Gegen 18.15 Uhr kam es zum zweiten Fall an der nördlichen Fritz-Reuter-Straße - nur rund 150 Meter entfernt vom ersten Tatort. Hier war eine Bewohnerin dabei, die Hauseingangstür zu reinigen. Ihre Wohnungstür hatte sie nur angelehnt. Plötzlich sei ein junger Mann an ihr vorbei ins Haus gegangen. Wenig später stellte sie fest, dass jemand ihre Wohnung betreten und offenbar durch ein Fenster wieder verlassen hatte. Der Täter hatte dabei mehrere Schmuckstücke entwendet. Das Opfer beschrieb den Mann nahezu identisch wie die Frau aus der Potsdamer Straße. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zudem wird zur Vorsicht gemahnt: Beim Verlassen der Wohnung sollte die Tür stets geschlossen und bestenfalls abgeschlossen werden. Eine offene Tür oder ein offenes Fenster - auch gekippt - sind für Diebe wie eine Einladung. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de

