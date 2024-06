POL-Bremerhaven: Mutmaßlich berauschter Autofahrer verursacht Unfall: Zwei Totalschäden

Bremerhaven (ots) - Eine 30-jährige Frau zeigte am Freitagabend, 31. Mai, am Polizeirevier Bremerhaven-Geestemünde an, dass alle Radmuttern an einem Rad ihres Pkw gelöst wurden. Demnach hatte die Frau ihren gelben Skoda am Tag zuvor, 30. Mai, auf dem Parkplatz an der Thunstraße nahe der Straße Am Wulsdorfer Bahnhof abgestellt. Als sie am Freitagmorgen mit dem Auto losfuhr, bemerkte sie kurze Zeit später ein Rütteln ...

