POL-Bremerhaven: Unbekannter löst Radmuttern - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Eine 30-jährige Frau zeigte am Freitagabend, 31. Mai, am Polizeirevier Bremerhaven-Geestemünde an, dass alle Radmuttern an einem Rad ihres Pkw gelöst wurden.

Demnach hatte die Frau ihren gelben Skoda am Tag zuvor, 30. Mai, auf dem Parkplatz an der Thunstraße nahe der Straße Am Wulsdorfer Bahnhof abgestellt. Als sie am Freitagmorgen mit dem Auto losfuhr, bemerkte sie kurze Zeit später ein Rütteln im Lenkrad und hielt an. Zunächst konnte sie bei einer Überprüfung nichts feststellen und fuhr weiter. Als die Unregelmäßigkeiten aber nicht nachließen, stoppte sie erneut und benachrichtigte einen Pannendienst. Der Mitarbeiter des Pannendienstes stellte dann schnell die Ursache fest: Eine Radmutter fehlte ganz, und alle anderen des linken Vorderrades waren locker. Zum Glück hatte die Frau rechtzeitig angehalten, sodass es nicht zu einem Unfall kam.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die auffällige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

