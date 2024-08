Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter++Aluminium gestohlen++In Graben gelandet+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

+Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter+ Verden/Osterholz. In den letzten Wochen kam es vorrangig im Landkreis Verden in den Bereichen Kirchlinteln, Achim und Dörverden zu mehreren Wellen von Anrufen falscher Polizeibeamter. Bislang waren die Betrüger mit ihrem Vorhaben erfolglos. Viele der Angerufenen erkannten die Absichten der Betrüger und legten auf. Aber auch Bankmitarbeiter können mit aufmerksamen Verhalten einen Betrug verhindern.

Die Geschichten der Betrüger beschränken sich nicht nur auf festgenommene Räuber und Einbrecher, sondern können auch angebliche Verkehrsunfälle, für die eine Kaution hinterlegt werden muss oder Verwandte, die dringend Geld benötigen, beinhalten. Dabei werden die Angerufenen auch oft unter Druck gesetzt.

Die Polizei rät bei zweifelhaften Anrufen, das Gespräch zu beenden und Angehörige oder vertraute Personen zu informieren. Sie können auch bei einer örtlichen Dienststelle anrufen und nach der Echtheit der Situation und der angeblichen Polizeibeamten fragen.

LANDKREIS VERDEN

+Aluminium gestohlen+ Verden. In der Zeit von Sonntag 01.00 Uhr bis Montag 04.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Betriebsgelände in der Max-Planck-Straße ein. Sie beschädigten einen Zaun und stahlen mehrere Aluminiumrohre. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigten Fahrzeugen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+In Graben gelandet+ Langwedel. Am frühen Montagmorgen, gegen 00.40 Uhr, geriet ein 40 Jahre alter Fahrer auf der Weserstraße in den Seitenraum und verletzte sich leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er mit seinem Toyota in einer Linkskurve geradeaus und stieß mit einer Parkbank zusammen. Anschließend landete er hinter der Böschung im Graben. Der Toyota musste von einem Abschlepper aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine presserelevanten Ereignisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell