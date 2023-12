Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Zeugensuche nach Schlägerei - Hinweisportal eingerichtet

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Am Freitagabend (15. Dezember) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe. Ein 20-Jähriger musste mit einer Schnittwunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und hat ein Hinweisportal eingerichtet.

Gegen 19:30 Uhr gingen auf der Leitstelle der Polizei Essen eine Vielzahl an Notrufen ein. Die Anrufer meldeten eine Gruppe von 20 - 30 Personen, die auf der Leineweberstraße / Kohlenkamp zum Teil mit Gläsern und Stöcken aufeinander einschlagen sollen.

Innerhalb weniger Minuten waren gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen und Kräfte der Hundertschaft vor Ort, konnten jedoch keine Schlägerei mehr feststellen. Bei der anschließenden Fahndung trafen die Einsatzkräfte an mehreren Stellen in der Innenstadt auf Zeugen, mögliche Beteiligte und auf zwei Verletzte. Ein 20-jähriger Bochumer mit syrischer Staatsangehörigkeit erlitt bei der Auseinandersetzung eine Schnittwunde am Bein und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurde ein 19-jähriger Mülheimer (deutsche- und syrische Staatsangehörigkeit) durch Schläge leicht verletzt.

Zudem fanden die Beamten einen zerbrochenen Gehstock aus Holz auf der Straße, der bei der Auseinandersetzung möglicherweise als Schlagwaffe eingesetzt wurde. Sie stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Das Kommissariat zur Bekämpfung der Clankriminalität hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Auseinandersetzung und haben ein Hinweisportal eingerichtet. Auf diesem Weg können Sie uns unkompliziert Fotos oder Videos der Tat zukommen lassen. Das Hinweisportal erreichen Sie unter folgendem Link:

https://nrw.hinweisportal.de/0809clankrim-essen

Zeugen können sich für Hinweise auch telefonisch über die Rufnummer 0201/829-0 an die Polizei Essen/Mülheim a. d. Ruhr wenden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell