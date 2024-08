Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vollbrand eines historischen Gebäudes in Verden

Verden (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Fachwerkhaus in der zentralen Innenstadt Verdens am Mittwochmittag in Vollbrand. Das historische Gebäude am Anita-Augspurg-Platz, das aus einer Gaststätte und Wohnraum besteht, wurde durch das Feuer weitgehend zerstört. Der umfangreiche Löscheinsatz der Feuerwehr dauert derzeit an. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Ausmaß des Schadens an dem Nachbarhaus ist noch unklar. Die Dauer der Maßnahmen kann nicht abgesehen werden, da der Dachstuhl demzufolge eingestürzt ist und dies die Arbeiten erschwert.

Gegen 13:30 Uhr gingen mehrere Meldungen über das Feuer unter anderem bei der Polizei ein, die einen Großeinsatz von rund 150 Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Bauhof und der Polizei Verden auslösten. Die Freiwillige Feuerwehr Verden wurde bei dem umfangreichen Löscheinsatz von zahlreichen umliegenden Freiwilligen Feuerwehren unterstützt.

Drei Verletzte wurden den Erkenntnissen zufolge von eingesetzten Rettungskräften behandelt.

Der Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zur Brandursache umgehend aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an, es kann noch keine Aussage hierzu getroffen werden.

Polizeikräfte sperrten sämtliche Zufahrten zum Innenstadtbereich am Anita-Augspurg-Platz ab, um die Arbeiten am Einsatzort zu ermöglichen und den Gefahrenbereich freizuhalten. Der Bauhof Verden hat die Einrichtung der Sperren übernommen. Die Bevölkerung wird gebeten, den Innenstadtbereich von Verden weiträumig zu umfahren und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Hierzu machten Feuerwehrkräfte mit mobilen Sirenen Durchsagen an die Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell