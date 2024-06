Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: In zwei Firmen eingebrochen/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (14.06.) gerieten gleich zwei Firmen in das Visier von unbekannten Tätern. In der Westerwaldstraße drangen die Kriminellen in die Lagerhalle eines Palettenbetriebes ein und entwendeten dort Werkzeuge, eine Kabeltrommel und eine Leiter. Wesentlich höher war der Schaden nach einem Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Hunsrückstraße. Dort entwendeten sie aus einem Tresor Geld und Dokumente. Inwiefern ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen (Telefonnummer: 06252/7060).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell