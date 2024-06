Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Smartphone vom Tisch gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In einem Café am Luisenplatz geriet am Donnerstag (13.6.) ein IPhone in das Visier einer Kriminellen.

Gegen 20 Uhr suchte eine bislang unbekannte Frau das Café auf. Nach aktuellem Kenntnisstand lenkte sie den Besitzer des Smartphones mit einem beschriebenen Blatt ab und stahl währenddessen sein Handy vom Tisch. Anschließend konnte sie unerkannt das Geschäft verlassen. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Handy um ein IPhone der Marke Apple im Gesamtwert von ungefähr 1000 Euro.

Laut Zeugen trug die Täterin beige Oberbekleidung und war ca. 1,6 Meter groß. Sie hatte schwarze Haare und ein scheinbares Alter von 20 bis 30 Jahren.

Wer sachdienliche Hinweise zur Identität der Täterin geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell