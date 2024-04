Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Mülltonnen brennen in der Nacht

Xanten (ots)

Dienstag, 30.04.2024, 03:30 Uhr - Zu zwei brennenden Mülltonnen wurde in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, der Löschzug Xanten-Mitte alarmiert. Zunächst brannte gegen 03:30 Uhr eine Mülltonne im Bereich der Hagenbuschstraße. Diese konnte mit einem C-Rohr zügig abgelöscht werden. Zu einem weiteren Brand kam es gegen kurz nach 05:00. Auch auf der Rheinstraße brannte eine Mülltonne am Straßenrand. Diese konnte ebenfalls mit einem C-Rohr abgelöscht werden. In beiden Fällen entstand lediglich Sachschaden an den Mülltonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr Xanten